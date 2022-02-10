Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что прямого диалога с представителями республик Донбасса не будет, потому что это якобы не предусмотрено Минскими соглашениями, является искусством Йозефа Геббельса в плане пропаганды, а может, даже и превосходят его. Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Геббельс выступает в берлинском Люстгартене, 25 августа 1934 год

Также Лавров добавил, что так откровенно лгать, отвергая при этом записанное и одобренное Советом Безопасности ООН и не беспокоясь при этом, что его одернут Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон, это «положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать Минские договоренности».

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Заявление главы МИД РФ обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Новое издание» и «Панченко» (телеграм-канал украинской журналистки Дианы Панченко).

«Хорошее начало. Хорош с рогульем (рогуль или рагуль — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру. — О. П.) миндальничать», — отреагировал Михаил М.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Кулеба не простит. Никогда», — иронизирует Людмила.

«Никто с ними (с представителями Киева. — О. П.) не сядет за стол [переговоров], жалко что придётся ещё три года ждать», — отметил Александр.

«Походу, шутки кончились. Украину будут «нагибать» (склонять. — О. П.)… [ к исполнению] «Минска», — добавил Серж.

«Влепил. Достало», — написал Peter P.

«Кулебе за счастье такое сравнение», — прокомментировал Олег.

«Кстати, Кулебе это сравнение будет льстить. Ибо он сейчас при власти, которая потакает нацизму и возвеличивает его на всех государственных уровнях. Украина сейчас по сути нацистская Германия 1930-х, только с более худшей экономической ситуацией», — пишет «Kіевлянинъ».

"Ждём истерики Кулебы на это заявление», — добавил один из участников обсуждения.

«Лавров ему явно льстит», — отметил Igor.

«Кулебе и еже с ним мир не нужен! Строить экономику они не умеют. Поэтому чем они будут заниматься, если не война! А умирать ведь не они будут!» — написала Ира М.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Не сомневаюсь, что майданной власти нужна война, поэтому они так упираются», — прокомментировал Alonso.

«Ему (Кулебе. — О. П.) бесполезно что-то объяснять. Он будет тупо опровергать очевидное. Как автомат», — считает Николай Н.

«Его предшественник… [Павел] Климкин тоже не отличался особой вменяемостью, так что меня мало что удивляет в Кулебе», — подытожил один из комментирующих.

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