8 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что прямые переговоры с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик якобы не предусмотрены Минскими соглашениями.

Мирослава Романенко, , 15:53 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прямые переговоры с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик якобы не предусмотрены Минскими соглашениями. Об этом дипломат заявил 7 февраля во время совместного брифинга с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я проинформировал Бербок о «красных линиях». Мы не пойдем на прямой диалог с… ДНР и ЛНР. Это не предусмотрено Минскими соглашениями», — приводит слова политика информационное агентство 112.ua.

Заявление дипломата обсудили в украинских телеграм-каналах «Бородатая бабушка», Klymenko Time. Также заявление Кулебы обсудили в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua. Многие участники обсуждения раскритиковал украинского министра.

«Он просто делает вид, что не понимает и не умеет читать, хотя мы все знаем, что это просто неадекват и никаких продвижений с ним достигнуть не удастся», — отреагировал A. Z.

«[Боятся] от нациков получить в случае переговоров [с республиками Донбасса]», — добавил Руслан.

«Ну, в Берлине [глава офиса президента Украины Андрей] Ермак будет отдуваться, Кулеба всякое может ляпнуть», — пишет Борис.

Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок обсудили активизацию Нормандского формата Mfa.gov.ua

«Та они спят и видят, чтоб РФ забрала себе эти земли! Поэтому и тянут резину!» — отметил bearded.

«В общем, все закончится… [выполнением] этих соглашений и последующим переходом Украины от унитарного (которой она по факту не является) к федеративному устройству. Так как Донецк и Луганск получают такие плюшки, что захотят и другие регионы», — прокомментировал Константин П.

«А кого Кулеба определил в «боевики»? То есть все представители воли Донбасса — «боевики»? Если ему не с кем поговорить из 5 млн человек, может… [не] нужен такой министр?» — задался вопросом Alex M., указав на то, что представителей ДНР и ЛНР министр назвал «боевиками».

"В Минских [соглашениях] прямым текстом написано: прямые переговоры», — добавила Алина.

«А он их читал на трезвую голову?» — с сарказмом поинтересовался Андрей.

«Господи, давайте уже заканчивать с этой войной, так хочется хоть немного пожить в спокойствии!..» — призвала Лариса.

«Похоже, что Кулеба вместе со своим шефом, а также вся остальная украинская так называемая «власть» на сайт ОБСЕ никогда не заходят!» — отреагировал Александр Р.

«Кричат, что Донбасс — это Украина, но переговоров не будет. Очень глупо», — отметил один из участников обсуждения.

«Куда денутся? Сядут [за стол переговоров] как миленькие! Скоро заставят западные партнёры», — написал один из комментирующих.

«Мнение [Кулебы] никого не интересует. Как скажет вашингтонский обком, так и будет…» — добавил Евгений.

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«Читай матчасть! В МС (Минских соглашениях. — М. Р.) по пунктам всё расписано! Киевский режим может считать что угодно, есть резолюция [Совбеза] ООН по МС, за нее проголосовали все пять стран, включая США… И… [Минские соглашения] придется выполнять, тем более что Украина их тоже подписывала! А по Кулебе чисто украинская схема! Подписанное соглашение невыгодно? А давайте другое подпишем и тоже нифига выполнять не будем! Но обвиним «агрессора»!» — отметила Маргарита В.

«У него и мир не предусмотрен… Он из кожи вон лезет, чтоб его, мир, не приблизить не дай Бог…» — отреагировала Татьяна М.

«Не хотите договариваться? Так и скажите, что Донбасс вам не нужен!» — призвала Svetlana G.

«Для того, чтобы был мир, любые переговоры предусмотрены. Другое дело, что вам мир не нужен, чтобы люди не опомнились и вас не судили за всё, что натворили вместе с кураторами из-за рубежа!!!» — подытожила Валентина А.