Для описания атмосферы, царящей на Олимпийских играх в Пекине, есть одно очень точное слово — «паранойя». Фактически диагноз. Его ставят те, кто так или иначе причастен к соревнованиям в китайской столице.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Врата WADA

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В истории уже были случаи, когда Олимпиаду отменяли: причиной тому становились войны. В Пекине Игры провести решили — в практически военно-полевых условиях. Когда спортсмену в первую очередь необходимо думать не о победе даже, а о том, чтобы в принципе допуститься к соревнованиям. Скандалов и шока на Олимпийских играх тоже, ясное дело, хватало. Но боюсь, Пекин отличится со знаком «минус», и под главный удар попадут россияне.

Почему мы? Миру необходимы плохие парни, злодеи, против которых можно и нужно объединиться. Китай? Эти, на первый взгляд, слишком независимы. Ясное дело, те же взоры в сторону западного капитализма, но не столь явные. Да и власть пожёстче, а о «суровой руке» в России могут рассказывать разве что либеральные фантазёры.

К тому же год 2014-й выдался для РФ слишком успешным. Эпически успешным, я бы сказал. Вернули Севастополь и Крым. Разорвали всех на зимних Олимпийских играх в Сочи. «Как так? — возопил мировой истеблишмент. — И это нищая, обескровленная Россия? Да что она себе позволяет?! Наказать!» И разверзлись круги ВАДА.

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Ведь глобалистская модель позиционирует и предлагает успех как мерило всего и вся. Столь долго и усердно соответствующие инстанции и персоналии работали над тем, чтобы разрушить традиции, семейные связи, чувство дома и земли предков — в общем, трудились над изъятием Родины из сознания человека. А что вместо? Человек (а на деле — пользователь/user/раб) очаровывается и примыкает к тому, где сытнее кормят. И в данном контексте Россия ни в коем разе не может никому и никогда видеться успешной. Отсюда в том числе все эти «допинговые скандалы».

Почему ударили для начала по Камиле Валиевой? То якобы у неё отыскали допинг, то не отыскали, то забрали медали, то не забрали. Всё очень просто. Я смотрел и так же, как Алек Болдуин, восхищался выступлением 15-летней гениальной умницы; на глаза мои наворачивались слёзы, буквально, без преувеличений. Камила ведь очень трогательная, и если такую «напичкали допингом/запрещёнными препаратами»… да что ж там за монстры обитают в России?

Безусловно, Валиева не последняя, кого «уличат» в употреблении допинга, кого прессанут. Охота на россиян продолжится и далее. Оттого вопросы наши главным образом надо задавать российским чиновникам. Много вопросов. И по тому, как защищены спортсмены. И по тому, насколько развито кумовство (привет Игорю Есмантовичу и Роману Ротенбергу). И по тому, как в принципе готовятся спортсмены.

Тут ведь надо понимать, что советская модель для Олимпийских игр, для спорта в принципе сохранилась лишь в одном — сверху требуют результатов. Давайте, друзья, товарищи, быстрее, выше, сильнее! И золотых медалей побольше! Но при этом государство вкладывается в спортсменов не так, как в СССР. Подготовка во многом ложится на плечи родителей: есть деньги — есть тренировки. А в данном контексте нам всё сложнее конкурировать с другими, в чём-то более сытыми странами.

Детский хоккей

Есть и ещё один важный момент, который вскрыла история с «допингом» Валиевой. Хуже врага внешнего — сомнительные, скажем так, личности внутри. Заявление Ирины Родниной о Камиле Валиевой — как говорится, просто за гранью. Вот оно, это заявление, брошенное без окончательного вердикта со стороны ВАДА и МОК, процитирую полностью: «Если подтвердили применение допинга, то давайте уже не будем говорить о том, какая она спортсменка. В данной ситуации Валиева — нарушитель всех законов России. У нас есть уголовное наказание за употребление допинга вплоть до лишения свободы, как и в других странах. Мы стараемся всех своих оберегать, пока никого не привлекали по этому закону, существующему с 2016 года. Это удар в спину стране и всем спортсменам. Проделана такая колоссальная работа. Буквально вся страна трудилась над этим. О чем она думала? Если это действительно так». А у меня вопрос: о чём думала сама Роднина, нападая на Валиеву, которую, на самом деле, стоило бы поддержать? Или банальная зависть?

Впрочем, знаете, я наблюдаю за тем, как общаются, как «поддерживают» нашу сборную некоторые (многие?) российские болельщики — и становится страшно. Люди словно ждут проигрыша, надеются на него — и вот это выглядит куда опаснее и куда страшнее, нежели внешняя атака. Определённо, в России тут есть над чем поработать.