Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что США выступают за пересмотр Минских соглашений, но это чревато обострением кризиса в Донбассе, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 10 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

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"Последствие одно — исчезновение Украины с глобуса. Предупреждали уже, причём не раз», — отмечает Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия и жители Донбасса долгое время ждали от Украины компромиссных решений в вопросе конфликтной ситуации, тем не менее даже такие условия не устраивают западные страны и украинское руководство.

«Если Украина решит что-то там смухлевать в Минских соглашениях, то это всё равно неминуемо приведёт к эскалации конфликта. Те же ДНР и ЛНР не особо рады тому, что в этих соглашениях прописано, но они уже который год смирно ждут, когда с Украиной будет достигнут компромисс», — отмечает Алексей Е.

СВ ДНР ИА REGNUM Солдат с ПК. ДНР

Некоторые комментаторы отмечают, что велик тот шанс, что Украина вскоре просто разорвёт все эти соглашения, как только начнёт наступление на жителей Донбасса.

«Да не будет никаких Минских соглашений. Их уже нет по факту. Ничего там никто не соблюдает. Украина собирается идти в атаку, а эти в МИД РФ всё ещё заезженную пластинку крутят. Людей сейчас убьют, очнитесь!» — призывает Вадим В.

Часть людей полагает, что российскому руководству следует работать на опережение, чтобы не оказаться в критической ситуации.

«Может быть, Москве самой уже пора отказаться от Минских соглашений? Просто взять и внезапно защитить население Донбасса своими войсками. Сколько будет эта патовая ситуация длиться? Ну всем же уже понятно, что будет война. Перед кем вы [из] себя ангелочков строите? На Западе нас всех уже ненавидят. Поезд ушёл. Финита ля комедия!» — написал Алексей А.

Ряд пользователей и вовсе посчитали Минские соглашения ошибкой, потому что ДНР и ЛНР могли бы сейчас быть куда больше.

«В своё время Москва не дала Донбассу осуществить наступление, хотя возможности на то были. А сейчас поздновато уже что-то с этим делать», — считает Михаил С.

Kremlin.ru Минские соглашения. 2015

Нашлись и те, кто указывают на то, что Запад старается завлечь Украину в новый виток братоубийственной войны, чтобы на этой крови обеспечить себе доминирование на территории Европы.

«Интересно: как отреагируют украинские граждане, если узнают, что они втянуты в конфликт с Россией чисто из-за того, что США хотят за счёт Евросоюза гнать в Европу свой собственный газ? При том условии, что есть альтернатива в виде российского газа, такая схема выглядит абсолютно нерентабельной из-за огромных затрат. А на фоне всей этой шумихи и обезумевшей украинской власти США вполне могут этот проект теперь пропихнуть. Тем самым подсадить и сделать зависимой от своих энергоносителей Европу. И выйдет опять, что из-за американского бабла третьи страны толкают народ Украины на кровавую войну», — написал Александр К.

Напомним, 9 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге о том, что США выступают за пересмотр Минских соглашений, но это чревато обострением кризиса в Донбассе. Захарова дала американцам совет, согласно которому, чтобы добиться скорейшей деэскалации ситуации на Украине, необходимо прекратить поставки вооружений Киеву, отозвать с украинской территории западных военных советников, инструкторов, а также прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО.