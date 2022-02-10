Заявление будущего главы Мюнхенской конференции по безопасности, немецкого дипломата Кристофа Хойсгена о том, что проект газопровода «Северный поток — 2» был ошибкой, а поставка оружия Украине является «моральным долгом» Германии, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Немецкие фашисты во время оккупации Украины. 1942

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"Ошибка — это продавать Европе газ, когда они вводят санкции. Ничему не учит история Россию, видимо», — пишет Олег Б.

Многие пользователи пришли в ужас от произнесённых немецким дипломатом слов. Граждане углядели в данном заявлении нотки русофобии и шовинизма, граничащих с откровенной поддержкой политики геноцида и нацизма на Украине.

«Моральным долгом Германии является вооружение Украины против России? Ну-ну, немцы совсем память потеряли, что ли?» — задаётся вопросом Виталий Ч.

«То есть Германия морально обязана предоставить Украине оружие для убийства русских в ЛДНР? Типа мало Германия поубивала русских в своё время, а значит, морально обязана продолжить помогать тем, кто убивает их сейчас?» — написал Радион Д.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ

Некоторые комментаторы отмечают, что фраза «моральный долг Германии» в случае конфликта с Россией звучит совершенно определённым образом, потому что старые раны на теле нашей страны до сих пор не затянулись.

«Моральный долг? Перед своими предками? Эта тварь немецкая ещё что-то о моральном долге говорит? На правах страны, которая одолела фашизм, Россия имела полное право ввести войска на Украину, как только там свастика замаячила!» — отмечает Амиран Л.

Часть людей полагает, что после произнесённых немецким дипломатом слов в руководстве Российской Федерации должны были бы уже все окончательно и бесповоротно снять розовые очки.

«Очередной заяц во хмелю. Как надоели эти тупорылые моральные уродцы. Вы хотите замёрзнуть без российского газа или положить свою экономику к американским сапогам? А может, соскучились по очередному взятию Берлина? Остановитесь, запредельные безумцы! У России терпение на пределе! Объяснять всем сумасшедшим, что им нужно не заканчивать жизнь самоубийством, а жить в мире и здравом уме, бесконечно невозможно!» — предупреждает Лариса Д.

Ряд пользователей указывает на то, что, чем быстрее Россия разорвёт любые взаимоотношения с Европой, тем менее болезненным окажется этот неминуемый разрыв в будущем.

«России надо выходить из ВТО и прекращать поставлять в Европу свой дешёвый газ. Нашим буржуа предстоит окончательно выбрать: либо Россия, либо Запад. Третьего не дано», — указывает Людмила М.

Kremlin.ru Газопровод

Нашлись и те, кто убеждены, что вскоре Германия вновь заявит о своей приверженности идеям нацизма, потому что Западу нужен эффективный и проверенный инструмент против России.

«Похоже, что нацизм поднимает свою голову. Если уже немецкие чиновники заговорили о том, что у Германии есть моральный дог, который заключается в том, чтобы поддерживать откровенных нацистов, проводящих геноцид русского населения Донбасса, тогда в России должен вновь появиться советский дух — дух, победивший нацистскую нечисть», — пишет Артём П.

Напомним, 9 февраля будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности — немецкий дипломат Кристоф Хойсген заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera о том, что проект газопровода «Северный поток — 2» был ошибкой, а поставка оружия Украине является «моральным долгом» Германии.