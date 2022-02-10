Эстония готова принять беженцев с Украины в случае «вторжения России» на Украину. Речь идет о порядка 2 тыс. человек. Об этом, как сообщает ERR, заявила министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало.

Украина и Евросоюз

«Мы не знаем, как поведут себя украинцы, если начнется война, и является ли Эстония тем местом, куда они хотели бы попасть в первую очередь. Но, конечно, мы должны быть готовы, и сегодня мы достаточно хорошо подготовлены. В обычное время Эстония готова принять в рамках международной защиты до 100 человек, но на случай чрезвычайной ситуации мы имеем возможность обеспечить проживание до 2 000 человек», — сказала она.

Слова эстонского министра обсудили в украинских телеграм-каналах «Леся из СТРАНЫ» и «Новое издание».

«У эстонцев просто позднее зажигание», — иронизирует Сергей.

«Лучше у Бацьки заберите… мигрантов с белорусско-польской границы… А то там не вижу, а тут вижу?! Нечестно как-то!!!» — отметил Данила Б.

«Так у них уже всё население вымерло, молодежь вся уехала. И вообще, они опоздали, все наши беженцы уже в Польше», — отметила Алла IV.

Цитата из видео «Работа в Польше/Сбор Яблок» на YouTube Сбор яблок в Польше

«Аж 2000? Не многовато ли для них?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.

«Лучше бы заявили, [что] Эстония готова предоставить места в психбольницах для тех, кто эту дичь изо дня в день повторяет», — написал Yuriy P.

«А Эстония — это уже Европа или еще не очень?» — недоумевает Андрей С.

«На самом деле — побегут. Сколько надо, столько и побежит. Разместятся в лагерях, получат убежище, дадут интервью о том, как их бомбили вдогон. Мы живём в удивительное время, когда «правда» — это то, что гуглится по ссылке, а не как на самом деле. Если в CNN напишут, что началась война и побежали беженцы, то это приобретёт статус факта и породит аналогичные правде последствия. Нам тут вообще не обязательно быть в курсе. И проблема «смогут столько принять — не смогут столько принять, хватит лимита — не хватит лимита» просто уходит, так как несуществующих беженцев можно принимать в CNN миллиардами, места они не занимают», — пишет Igor G.

«Ну не всё так однозначно, кое кто бежит. Не спеша так…» — отметил Jari S.

«Да какие беженцы? Мы сразу поедем на Красную площадь смотреть и на Кремль… [Зачем] нам та Эстония несчастная?» — отреагировал Дмитрий.

«Главное сказать, что они за нас сильно переживают», — прокомментировала Nila.

«И эти тормоза туда же…» — с сарказмом добавил VaDim.

«Пусть успокоятся, бежать будут в Германию», — смеется Yahooshkiii.

«Там той Эстонии… не треснет?» — пошутил Серж.

«Эстонцы с оптимизмом смотрят в будущее», — иронизирует Eduard.

«А через какую границу побегут беженцы с Украины? Самолётами полетят? Так с помощью чьих авиалиний?» — поинтересовалась Ната Л.

«Ну очень богатая и самообеспеченная страна будет принимать беженцев. Через три границы бегущих. Чисто популистские высказывания для повышения собственного рейтинга», — отметил Valery A.

«Размечтались! Батраков хотят себе! Не дождетесь!» — отреагировал Sevavatnik.

«Ну да, там свой народ разбежался по Европе, хоть кто-то будет жить», — пишет один из комментирующих.

Sergey Bystro Российско-Украинская граница. Погранпереход Крупец — Катериновка

«Начинайте принимать пенсионеров прямо сейчас! Без всякой «агрессии», их жизнь невыносима!» — призвал Евгений В.

«Может, украинцы будут встречать русских как освободителей хлебом-солью. С чего они взяли, что будут беженцы?.. [Украинскую власть] по-другому не убрать», — добавила Татьяна.

«Превентивно можно начать принимать, прям как санкции», — с сарказмом подытожил Олег.

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