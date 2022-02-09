9 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что риск нового военного вторжения России на Украину повышается.

Мирослава Романенко, , 21:02 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возрастает риск нового военного вторжения России на Украину. Об этом 8 февраля политик сказал в эфире CNN.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нет определенности, но что мы видим, так это продолжающееся военное наращивание, все больше и больше сил, военные госпитали и логистику. Поэтому время на предупреждение уменьшается, а риск атаки возрастает. И мы также видим угрожающую риторику со стороны России, которая говорит о том, что, если мы не согласимся на их требования, будет то, что они называют военно-техническими последствиями. И мы имеем историю использования Россией силы против Украины», — приводит его слова 112.ua.

Заявление Столтенберга обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте», а также в украинском телеграм-канале VESTI и на странице информационного агентства «Первый независимый» в социальной сети Facebook.

«Не дождется, бедный, никак, чтоб Путин напал! И новое — это перед «старым», которое «было» в декабре, январе, феврале, о чем дружно визжали америкосы и бритиши?» — иронизирует Ирина.

«А дату старого вторжения можно озвучить?» — смеется Grey Earl.

«Агрессор США и их союзники, именно они устроили госпереворот на Украине в 2014 году», — отметил Игорь.

«Земля уже не замерзнет до декабря, ждём, когда она просохнет! В начале июня начнется», — пошутил Kostyantyn S.

Глава НАТО Йенс Столтенберг President.gov.ua

«Новое»… Я еще старого боюсь, а тут уже новое!» — шутит Алексей Б.

«Еще старое не началось, а уже новое вторжение. В мае после дождей еще два ожидаются. Ну, как водится, летом, когда земля просохнет, ждут минимум восемь вторжений…» — смеется Paul Y.

«Эти люди уверены, что в стране, которую они окучивают, живут дремучие люди», — отметила Ольга М.

«Значит, опять что-то впарить ненужное втридорога хотят», — предположил Олег Р.

«Обо*равшись в Афганистане, нашли место, где это повторить», — прокомментировал Игорь П., подразумевая под этим местом Украину.

«Всё подталкивает пианиста на авантюру», — отреагировал Анатолий-Данилыч Ш.

«Как разорить до талого Украину? Сказать, что русские нападут, дать в долг списанное вооружение и наблюдать, как из Незалежной (с Украины. — М. Р.) драпают инвесторы», — с сарказмом добавил Алексей Ш.

Партия военной помощи от США Украине (с) Министерство обороны Украины

«А у старого [«вторжения»] что, срок годности вышел?» — иронизирует Виталий Д.

«Ну так когда там нападет, а то вы даты меняете как перчатки», — пошутил Таури П.

«Провокаторы долбанные», — не выдержала Ирина И.

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