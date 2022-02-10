Инцидент в парламенте Словакии с украинским флагом не рассматривается украинскими властями как умышленная антигосударственная акция, но тем не менее власти Украины направили свой протест и требуют извинений. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 9 февраля заявил на пресс-конференции глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Это не была целенаправленная антиукраинская акция. Это было происшествие, которое было в широком контексте противостояния власти и оппозиции в парламенте, не по украинскому вопросу. Но любое неуважительное поведение с государственной символикой Украины категорически недопустимо, — отметил глава украинской дипломатии, добавив, — Поэтому я немедленно, узнав об этом факте, поручил посольству Украины в Словакии выразить протест, как это делается в таких случаях, и требовать извинений от человека, который это сделал… Но мы такие вещи не забываем… Мы найдем случай достойно ответить на этот поступок, если этот человек не принесет свои извинения».

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Заявление главы украинского министерства иностранных дел обсудили в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua, а также в телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое издание» и на YouTube-канале украинского издания Klymenko Time.

«Выразить ноту протеста? Пианист без нот не может», — иронизирует Евгений.

«Как вы… [унизили] наш флаг. Так уже никто не повторит. Требует он…» — отреагировал Bogdan.

Цитата из видео «В Словакии депутат облил водой флаг Украины» на YouTube В Словакии депутат облил водой флаг Украины

«Извинятся! Потому что это провокация!» — отметила Ната Л.

«Как можно кого-то заставить уважать Украину, если вы ее сами унижаете вместе с ее народом?» — недоумевает Viola B.

«Это заявляют те, у которых в стране на регулярной основе сжигаются флаги соседней страны?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«А [мэру города Днепропетровска (переименован в Днепр) Борису] Филатову протест заинцидент с белорусским флагом выразить не хочет?» — спросил Sergei.

«А вы собираетесь извиняться перед белорусами за замену государственного флага Белоруссии в Днепре?» — также поинтересовалась Мария П.

«Кулеба серьезными вопросами занимается», — с сарказмом добавил Eduard.

«Словаки просто перекроют газ», — пошутил Серж.

«Перестанут «словацкий» газ покупать?» — также не без иронии спросил Павел.

«Не уважая флаги других государств, будь готов к тому, что твоим тоже могут… [надругаться]…» — отреагировал Андрей.

«C кем ещё мы не поссорились?» — задался вопросом Александр.

«Перед кем тут извиняться?» — задалась вопросом Наталья С.

«А наши болельщики не хотят извиниться перед президентом России?» — поинтересовалась Валентина Д., вероятно, подразумевая поведение украинских болельщиков во время матча по мини-футболу, который состоялся 4 февраля.

Kmu.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Кулеба, а российский флаг сколько раз вы пинали, топтали, жгли? Словаки испугались твоей угрозы, за что боролись, на то и напоролись…» — отреагировала Антонина К.

«А то что?» — смеется Андрей Н.

«Ваши ж отморозки безнаказанно жгут чужие флаги, значит, демонстрируете, что так можно», — отметил Scoombry.

«Украина сама эту эстафету запустила — глумиться над чужим флагом, за что боролись, на то и напоролись», — с сарказмом добавил Николай К.

«Флаг, символы государства трогать непорядочно, согласна. Но после всех ваших «подвигов» пусть Кулеба скажет спасибо, что это была вода…» — подытожила Евгения В.