Днепропетровск, Украина, , 16:29 — REGNUM «Флаг белорусской общины напротив мэрии заменили на бело-красно-белый», — сообщил 9 февраля глава администрации украинского города Днепропетровска (переименованного властями Украины в Днепр) Борис Филатов.

Борис Филатов ВАДИМ ЧУПРИНА

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Флагом «белоруской общины» он назвал государственный флаг Белоруссии, вывешенный среди флагов других государств и «флага крымских татар» около горсовета. Замену флага на бело-красно-белый флаг белорусских националистов и пособников гитлеровских оккупантов Филатов объяснил политическим мотивом — реакцией на заявления Александра Лукашенко.

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«После манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспалённого разума, который Александр Григорьевич наговорил об Украине, красно-зеленый флаг с орнаментом был заменён на бело-красно-белый. Еще раз подчёркиваю, мы — местное самоуправление и не лезем в политику и внешние дела государства. Но мы не можем препятствовать нашим гражданам, которые высказывают свою позицию и уж, особенно, в рамках их проекта «бюджета участия». Днепр расстался с образом существующего политического режима Беларуси в пользу символа её национального движения со столетней историей», — написал Филатов на своей странице в Facebook.

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