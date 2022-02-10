Заявление представительства КНР в ЕС о том, что расширение НАТО не способствует глобальной безопасности и стабильности, поэтому Североатлантическому альянсу следует «отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предубеждений», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Китая и ЕС

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«Россия и Китай — друзья навсегда! Дружба как между государствами, так и народами. Вместе мы сила!» — считает Калина К.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Многие пользователи пришли к выводу, что Китай, наконец-то, занял правильную позицию относительно взаимоотношений Запада и России.

«Отлично! Ещё и Китай на нашу сторону встал. Теперь западопоклонникам не удастся выставить ситуацию таким образом, что против России и Белоруссии стоит весть мир. Не весь, далеко не весь. Даже не большая его часть. Так что пускай варежку закроют, с нами совсем скоро первая экономика мира!» — написал Татьяна Х.

Некоторые комментаторы отмечают, что Китай не проникся к русским братскими чувствами, просто в данный момент Пекину выгодно быть вместе с Россией на одной позиции против Запада.

«Да Китаю, собственно, совершенно наплевать на всё, что там творится в отношениях России и НАТО. Они занимаются своей ситуацией с Тайванем. Если есть возможность ударить по США, они ею воспользуются, но если Вашингтон предложит хорошую цену за хорошие с Америкой отношения, тогда Пекин скажет Москва «пока-пока», — предполагает Виталий В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Часть людей полагает, что, пока Китай помогает России в её сопротивлении расширению НАТО, сам Пекин активно пытается вернуть в свою сферу влияния Тайвань.

«Правильно. А сам Китай непременно освободит Тайвань. Как завещал великий Мао», — предрекает Сергей Ш.

«Это всё неспроста. Путин встречался с Си Цзиньпином и заявил о приверженности «Единого Китая». Просто китайский сосед, судя по всему, решил ответить взаимностью. Тем не менее прозвучало это как-то слабо. У Китая вскоре будет Тайвань, а что будет у России? Будет ли сама Россия при условии, что к её границам всё ближе и ближе натовские ракеты?» — задаётся вопросом Михаил В.

Ряд пользователей указывает на то, что российскому руководству не стоит полагаться целиком и полностью только на китайских товарищей, ведь те в первую очередь думают о своих собственных интересах.

«НАТО развивается на Восток — Россия расширяется на Запад. За счёт Белоруссии. Если что, Российская Федерация справится с проблемами и без Китая», — считает Anna G.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

«России ни в коем случае нельзя опираться на поддержку Китая. КНР — огромная и экономически самостоятельная страна. Россия, которая с низким ВВП и на ладан дышащей экономикой, может быть просто брошена в самый неудачный момент. Хватит искать себе «большого брата»! мы и есть «большой брат»! Надо переходить на самообеспечение и собирать вокруг себя всех союзников!» — призывает Юрий Л.

Напомним, 8 февраля на официальном сайте представительства КНР в ЕС было опубликовано сообщение, согласно которому Китай считает, что расширение НАТО не способствует глобальной безопасности и стабильности, и призывает Североатлантический альянс «отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предубеждений».