Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что в случае гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины Америка «положит конец» газопроводу «Северный поток — 2», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 8 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Gazprom.ru Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

«Один ненавистник России кладёт конец на пианино, а другой — на «Северный поток — 2». Маньяки какие-то», — отмечает Nataliya T.

Многие пользователи пришли к выводу, что бесконечные угрозы со стороны США вскоре заставят руководство Российской Федерации отказаться от планов по запуску «Северного потока — 2».

«Мне кажется, что Россия скоро опечатает трубу и оставит записку: «Ушла на склад. Буду, когда буду», — шутит Veronika A.

Некоторые комментаторы отмечают, что США так исступлённо пытаются внедрить в сознание людей мысль о том, что Россия собирается на кого-то напасть, что невольно начинаешь опасаться за психическое здоровье американской элиты.

«Ну, сколько можно уже? Они каждый день собираются напоминать России о том, что она всё ещё не напала на Украину? Просто как мантра это всё звучит. Казалось бы, угрожай, когда Россия уже напала, но нет, всё до какого-то абсурда дошло», — считает Олег М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Если Байден не врёт, то нам не стоит волноваться. «Северному потоку — 2» ничего не грозит, ведь мы никогда не вторгнемся на Украину», — заметил Юрий М.

Часть людей считает, что США просто шантажируют Россию и всех тех, чья экономика завязана на газопроводе «Северный поток — 2».

«Итак, кто всё-таки шантажист? Кто пугает весь мир, чтобы продвинуть свои интересы? Кто давит страны всеми способами? Конечно же, американцы, а не русские», — заметила Земфира И.

«Хочет оставить Европу без газа, без экономики, без средств к существованию? Тогда стоит задаться вопросом: сможет ли Америка содержать на своих плечах всю Европу?» — пишет Andrey P.

«Если «Северный поток — 2» остановят окончательно, то есть большая вероятность преждевременного окончания правления Байдена, ведь за компенсацией к нему выстроится целая очередь из разгневанных европейских руководителей», — предполагает Даниил П.

Ряд пользователей указывает на то, что Соединённые Штаты угрожают России такими санкциями, которые, на самом деле, не пугают российские власти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Америка и Запад накладывают на Россию санкции и объясняют свои действия тем, что заботятся о мире и российском народе, которым руководят якобы бандиты. Ну если это так, то в таком случае почему они не накладывают санкций на тех российских олигархов, которые имеют много недвижимости на Западе? В одной только Великобритании проживает более 700 российских богачей. Живут они отлично, и никто их не трогает. Зачем накладывать санкции, от которых страдает народ, а не олигархи, если целью санкций является давление на российскую элиту», — написал George G.

Напомним, 8 февраля президент США Джозеф Байден заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем о том, что в случае гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины Америка «положит конец» газопроводу «Северный поток — 2».