В США 42-летний мужчина намеренно врезался в толпу протестующих дальнобойщиков, которые требуют отмены приказа об обязательной вакцинации от коронавируса. Водителю автомобиля Jeep Patriot предъявлены обвинения за то, что он проехал через толпу участников «свободного конвоя», а затем скрылся на большой скорости от полиции. В результате аварии пострадали четыре человека, а один был доставлен в больницу.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

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Напомним, что канадские дальнобойщики объявили себя «свободным конвоем» и окружили столицу страны Оттаву в знак протеста против приказа властей об обязательной вакцинации от коронавируса. При этом 90% дальнобойщиков вакцинированы, но считают данный вопрос принципиальным.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

Who.int Вакцинация

«Как канадец я хочу извиниться перед своими американскими друзьями за полное отсутствие руководства со стороны нашего правительства по этому вопросу (и многим другим). Отказ нашего премьер-министра выслушать или поговорить с теми, кто участвовал в этой демонстрации, привел к ухудшению ситуации. Все начиналось как мирная демонстрация против чрезмерного вмешательства правительства в жизнь отдельных канадцев. Вместо того, чтобы искать точки соприкосновения, Трюдо своим разделительным и поляризующим языком только усиливает раскол в стране, которая исторически умела проводить демонстрации с изяществом, самообладанием и юмором», — пишет displaymyname151.

The White House Джастин Трюдо

«Я канадец и люблю свою страну. Мы гораздо больше, чем Трюдо и его правительство. Канадцы сильны, мы свободны. Что бы ни случилось с «Конвоем свободы», мы, наконец, заявили о себе и сказали правительству НЕТ», — отмечает regansmom.

«Многие американцы завидуют вам, канадцам, за мужество и принципы, которые вы сейчас демонстрируете. Я ожидал такого переломного момента здесь, в Америке, но до сих пор он не наступил», — отвечает travonspleen196.

«Это обоснованный протест, но не насильственный протест, как об этом сообщили власти. Тот факт, что Трюдо уехал из города и избегает этого вопроса, привело к этой последней стычке», — рассказывает justafarmer321.

«Они чистят тротуары, убирают мусор и кормят бездомных. Дальнобойщики ни в коем случае не агрессивная группа», — продолжает americangirl1970.

«Что, по их мнению, может произойти? После того, как правительство в целом и Трюдо в частности демонизировали «Конвой свободы», это был лишь вопрос времени, когда кто-нибудь совершит на них насильственное нападение. Это совершенное правительством и санкционированное правительством преступление против своих граждан. Теперь Трюдо будет использовать это нападение на дальнобойщиков как предлог для применения силы, чтобы остановить их», — рассуждает Carson8500.

«Высшим силам никогда не приходит в голову взглянуть на то, от чего устал народ, и решить проблемы, вместо того чтобы удваивать свои собственные ошибки и отвечать еще большей тиранией», — негодует 455rocket.

«В настоящее время дальнобойщики играют более важную роль, чем любая другая отрасль. Просто спросите Байдена о текущем состоянии цепочки поставок. Лучше всего подумать о том, что скажут эти дальнобойщики», — указывает entangleman.

«Я подозреваю, что это будет продолжаться еще некоторое время. Трюдо прячется и не понимает, какой невероятный беспорядок он создал», — считает roadhouse99.

Отметим, что экономика США сильно зависит от водителей грузовиков, которые доставляют почти 70% всех грузов в страну, что составляет $671 млрд стоимости промышленных и розничных товаров, перевозимых только в Штатах. Ещё $295 млрд приходится на логистические операции с дальнобойщиками Канады и $195,6 млрд — на операции с Мексикой.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Канады рассматривает возможность привлечения армии для прекращения протестов дальнобойщиков, выступающих против принудительной вакцинации.