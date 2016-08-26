40% школ Эстонии работает дистанционно
По состоянию на 25 января 2022 года, на полном или частичном дистанционном обучении находится около 40% всех общеобразовательных школ Эстонии. Об этом говорится в пресс-сообщении министерства образования и науки.
Лукашенко снова заговорил о создании белорусских вакцин
Белоруссии нужна мощная база для производства вакцин. Об этом 25 января заявил Александр Лукашенко, выступая в президентском дворце с докладом на совещании с делегацией учёных постсоветской республики.
Минздрав Грузии: «Омикрон» не привёл к резкому росту числа госпитализаций
Стремительный рост темпов распространения коронавируса в Грузии не вызвал аналогичного всплеска по числу пациентов в ковид-госпиталях. Об этом 25 января заявила замминистра здравоохранения республики Тамар Габуния на брифинге.
В минздраве Казахстана спрогнозировали пик новой волны пандемии
Темпы распространения коронавируса в Казахстане, согласно прогнозу минздрава республики, продолжат расти до середины февраля. Об этом 25 января на брифинге сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова.
24 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от коронавирусной инфекции по стране возросло до 132 251, причем за последние 24 часа от смертельного вируса погиб 21 иранец. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Читайте подробнее:В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 21 человека
За неделю выявлено 1559 случаев повторного заражения коронавирусом, что на 25% больше, чем на позапрошлой неделе. За период с 17 по 23 января умерли 97 пациентов с COVID-19, что на 76,4% больше, чем на позапрошлой неделе.
Полностью вакцинирована от коронавируса 841 тысяча граждан страны, при этом 122,7 тысячи граждан получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.
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По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 4878 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
Об этом: В Индонезии за сутки выявили почти 5000 носителей коронавируса
Национальный центр по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Грузии рекомендует не переводить школы на дистанционное обучение как можно дольше. Об этом 25 января на брифинге заявил глава NCDC Амиран Гамкрелидзе.
Подробности в материале: В Грузии призвали не спешить переводить школы на дистанционное обучение
25 января министерство здравоохранения Виктории зафиксировало наибольшее количество ежедневных смертей от COVID-19 со времени второй волны коронавируса в 2020 году. Так, за последние сутки от заболевания скончались еще 29 человек. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава местного минздрава Мартин Фоули, передает телеканал Nine News.
Подробности в материале:В австралийской Виктории за сутки скончались 29 пациентов с COVID-19
25 января 2022 года исполняется ровно два года с тех пор, как в Австралии был подтвержден первый случай заражения SARS-CoV-2. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр здравоохранения страны Брэд Хаззард, передает телеканал Nine News.
Читайте подробнее: Жителей Австралии призвали «пойти и сделать себе бустер»