За неделю выявлено 1559 случаев повторного заражения коронавирусом, что на 25% больше, чем на позапрошлой неделе. За период с 17 по 23 января умерли 97 пациентов с COVID-19, что на 76,4% больше, чем на позапрошлой неделе.

Полностью вакцинирована от коронавируса 841 тысяча граждан страны, при этом 122,7 тысячи граждан получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

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