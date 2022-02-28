Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что в Киеве приземлился восьмой по счёту самолёт из Соединённых Штатов Америки с грузом боеприпасов весом 86 тонн, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 7 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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President.gov.ua Министр обороны Украины Алексей Резников

«Такую благодатную почву завалили каким-то ржавым металлом!» — возмущается Ольга С.

Многие пользователи отмечают, что новая американская военная вновь ставит украинцев в стыдное положение, заставляя радоваться даже боеприпасам, которые, судя по всему, были переданы Украине исходя из ненадобности.

«Поздравляю украинцев, теперь будут плясать гопак с американским оружием перед американцами», — пишет Lena P.

Некоторые комментаторы отмечают, что несмотря на то, что Америка помогает Украине против «российской агрессии», тем не менее Вашингтон не забудет спросить с Киева должок, причём с процентами.

«Самое смешное, что ведь эта помощь совсем не безвозмездная. Всё опять за бабки! США просто так ничего делать не будут», — уверен Ива Ч.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Часть людей полагает, что украинским властям, если они действительно заботятся о своём народе, следовало бы обеспокоиться ситуацией в экономике страны, но акцент сделан именно на военные поставки, которые не внушают населению уверенность в завтрашнем дне.

«Господа правители Украины, может быть, вы всё-таки займитесь экономикой своей страны? А то всё оружие, да оружие. Где попытка выйти из крутого экономического пике?» — интересуется Юрий К.

«У них последние представители бизнеса из страны бегут, а эти долбоклювы продолжают свозить оружие в страну, распугивая последних адекватных своих граждан. Идиоты!» — удивляется Мария А.

Ряд пользователей указывает на то, что Америка взяла Украину в оборот и не собирается выпускать её из своих ежовых рукавиц.

«США уже, по сути, оккупировали Украину, вводят свои войска, посылают вооружение и боеприпасы. Их оттуда теперь не выдворишь, вцепились как клещи, будут высасывать все соки до последней капли. Зеленский — типичнейшая марионетка, пляшущая под дудку Госдепа», — уверена Надежда Ж.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Нашлись и те, кто предположил, что ни к какому нападению украинские власти на самом деле не готовятся, а просто нашли удобное прикрытие для кражи денег. Тем не менее достаточно граждан убеждено, что пример с Грузией, которая всё-таки устроила войну с Россией в 2008 году, говорит о том, что Киев может броситься в самоубийственную атаку на Донбасс.

«А что толку-то от этого оружия? Оно как-нибудь способно остановить ядерные ракеты? Нет? Тогда как Украина будет воевать с ядерной державой под названием Российская Федерация? Всё это галимая профанация, мишура для отвода глаз от того факта, что Америка активно дербанит Украину», — написал Игорь Х.

«В своё время Грузия тоже получала от США помощи и то, чем всё это закончилось, нам всем известно! Когда-то Украиной будет управлять разумный политик, но ему будет очень тяжело привести страну в порядок. Зеленский — пошлый третьесортный шутник. Ну какой из него президент может быть? Всё, что творится с Украиной, это его рук дело. Как и Януковича, конечно, но его уже как восемь лет нет у власти. Ссылаться на него уже получится», — указывает Алик М.

Напомним, 6 февраля министр обороны Украины Алексей Резников написал в Facebook о том, что в Киеве приземлился восьмой по счёту самолёт из Соединённых Штатов Америки с грузом боеприпасов весом 86 тонн.