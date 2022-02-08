Заявление депутата Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Рената Кузьмина написал в Facebook о том, что жители Киева, а также представители украинской власти бегут из столицы и вывозят из Украины свои семьи, опасаясь «российского вторжения» и «доморощенных погромщиков», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 7 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

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«Ну что, Зеленский, добился процветания Украины, как обещал? Сам, поди, уже контейнерами вывозишь имущество в свои западные хоромы?» — обращается Тамара Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Многие пользователи пришли к выводу, что такой исход населения из украинской столицы можно было легко предугадать, если брать в расчёт то, насколько неадекватную политику проводит украинский президент и его команда.

«Вот вам яркий результат первых лет президентства Зеленского, который обещал в кратчайшие сроки закончить с войной. В итоге при нём эта война стала только ближе. Неудивительно, что адекватные украинцы пакуют чемоданы и толпами валят за бугор. Там будет всяко спокойнее, чем под крылом неадекватного правительства», — поделился своим мнением Сергей М.

Некоторые комментаторы призывают украинцев не паниковать, потому что никакого «русского вторжения» на Украину не планируется.

«Да что же они там такое курят? Никто на вас, товарищи украинцы, нападать не собирается! Успокойтесь вы уже, наконец!» — призывает Nino Z.

Часть людей полагает, что бегут из Украины лишь представители украинского бизнеса, спасая свои капиталы от самоубийственной политики руководства страны.

«А кто бежит-то? Простая бабуля собрала узелок, купила билет или с соседкой на частном самолёте рванула за океан? Да кто в такое поверит? Бегут олигархи. Утекает бизнес, потому что война мешает зарабатывать бабки», — отмечает Олег Л.

«Может родственники высокопоставленных чиновников и семьи олигархов куда-то и бегут, а простым людям бежать некуда, да и не за чем», — считает Андрей К.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Буржуй

Ряд пользователей указывает на то, что стремятся уехать с Украины не только олигархи, но и молодые люди. Не только потому, что ощущают на себе дыхание надвигающейся войны, но и потому что они не видят для себя никаких перспектив на территории Украины.

«Бегут в основном, конечно, молодые люди, кто ещё несильно обременён окружающим их бытом. Да и откуда он там у них возьмётся? Украина — бедная страна», — заметил Игорь С.

«А кто сказал, что все эти люди бегут от опасности войны? В том числе, может быть, и по этой причине, но в большинстве своём все валят из Украины по социально-экономическим причинам. Да и к тому же многие не хотят терять зря время и сразу пытаются осесть где-нибудь на Западе, чтобы как можно скорее получить заветный европейский или канадский паспорт», — отмечает Дмитрий Е.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Напомним, 6 февраля депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин написал в Facebook о том, что жители Киева, а также представители украинской власти бегут из столицы и вывозят из Украины свои семьи, опасаясь «российского вторжения» и «доморощенных погромщиков». Парламентарий отметил, что, по его мнению, жители украинской столицы «готовятся к худшему», пока киевские власти безмолвствуют.