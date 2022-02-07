Информация агентства Reuters и газеты New York Times о гипотетическом количестве потерь в случае начала войны Украины и России, согласно которой украинская армия может потерять до 25 тысяч своего личного состава, российская до десяти тысяч, а мирное население может поредеть на 50 тысяч человек, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии 7 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

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"Американцам мало разжигать конфликт, они теперь ещё и подсчитывают потери ещё неосуществлённого вторжения, причём с радостью», — подметил Павел М.

Многие пользователи пришли к выводу, что западные страны очень опасаются наплыва украинских беженцев, которые хлынут в Европу после обострения ситуации на Украине.

«Вот мы и выяснили, что больше всего тревожит европейцев в гипотетическом «вторжении» России на Украину. Европейцы боятся толп украинских беженцев, рвущихся в Европу», — пишет Александр О.

Некоторые комментаторы считают приведённые западными журналистами цифры абсурдными хотя бы потому, что Россия, если всё-таки доведётся, не будет вести лобовые столкновения с украинскими войсками и бомбить украинские города.

«Думаю, столько жертв не будет. После прилёта нескольких ракет все бандеровцы тут же разбегутся, либо же население самостоятельно расправится со всеми нациками в стране. Ведь глупо бы было предполагать, что разведка России спит и ничего не предпринимает. Думаю, ракеты уже нацелены куда надо, а на территории Украины действуют спецгруппы, готовые, в случае чего, активизироваться и перехватить инициативу и местных властей. Конечно, войны не хочется, но как говорится, время покажет», — написал Роман Ф.

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Некоторые комментаторы отмечают, что стоит только российскому солдату ступить на украинскую землю, как все бандеровцы тут же побегут за кордон.

«В случае войны несколько десятков тысяч граждан, включая руководство Украины, а также руководство националистических группировок, крупного бизнеса и просто отморозков, покинут страну. Я думаю, миллионы украинцев будут рады, если Россия избавит народ Украины от западных марионеток!» — поделился своим мнением Коля Н.

Часть людей полагает, что России не присущи привычные для западных стран методы по ведению боевых действий, которые включают в себя уничтожение мирного населения.

«А почему вдруг на Западе считают, что Россия будет бомбить мирное население? Зачем вообще бомбить города с простыми жителями? Я понимаю ещё: большие потери среди военнослужащих, но мирные города-то на кой чёрт бомбить? Ради забавы что ли? Так в России же нет бандеровцев, нам такие методы не близки», — указывает Алексей В.

Mil.ru Армия России

Ряд пользователей указывает на то, что западные СМИ очевидным образом записали в жертвы «российской» агрессии тех жителей Донбасса, которые пострадают в результате провокации со стороны Украины.

«Такие большие жертвы берутся с учётом мирного населения, причём мирного населения, убитого бандеровцами на территории Донбасса, что и должно, по идее, стать причиной для ввода российских войск. То есть получается, что все жертвы приписываются России, потому что изначально вопрос ставится таким образом, что именно Россия якобы должна напасть на Украину, а не наоборот. Вот это максимально подло», — считает Кирилл О.

Напомним, 6 февраля РИА Новости опубликовало материал, согласно которому агентство Reuters и газета New York Times со ссылкой на американских чиновников подсчитали возможное число потерь в случае начала войны Украины и России — украинская армия может потерять до 25 тысяч своего личного состава, российская до десяти тысяч, а мирное население может поредеть на 50 тысяч человек.