Президент Украины Владимир Зеленский — «безголовый». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», фрагменты которого были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, — сказал белорусский лидер. — Хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать — нет-нет, войны не будет, войны нет и так далее».

По словам Лукашенко, партнеры уже сейчас пытаются загнать Зеленского в стойло, чтобы «он говорил, что война будет, мы нападем и прочее».

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Заявление белорусского президента обсудили на YouTube-канале украинского издания Klymenko Time. Многие участники обсуждения согласились с Лукашенко.

«Лукашенко назвал Зеленского «безголовым». Ждать ответной реакции? В интервью с Соловьевым президент Белоруссии совершенно не дипломатично высказался о своем коллеге», — отметили журналисты украинского издания Klymenko Time.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Так сами украинцы называют своего президента недальновидным и неэффективным. Разве не так? А Батька подтверждает это, ведь мир — главная задача, но его на Украине нет!» — написал один из участников обсуждения.

«Многовекторный потихоньку исправляется», — отреагировал Nickola C.

«Почему наша власть должна как-то реагировать? У нас легитимным президентом считается [бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана] Тихановская. Но она на Зелю (Зеленского. — О. П.) ничего не сказала», — пишет Сергей М.

«Он по-соседски, любя», — добавил Max S.

«Он же батька. Он по-отечески так Зельку (Зеленского. — О. П.) назвал…» — отреагировала Ольга.

«А как ещё сказать об этом мальчике на побегушках у Запада? Он типа умный, что ли? Ответная реакция будет типа «сам дурак», — прокомментировал MilleniuM.

«Это он ещё польстил пианисту…» — иронизирует Vladimir P.

«У Батьки слово не воробей: вылетело — хрен поймаешь. Чувствуется, достали…» — отметила Лидия В.

President.gov.by Александр Лукашенко «Большой разговор с Президентом». 9 августа 2021

«Хватит либеральничать! Назвал вещи своими именами…» — пишет Мартиша А.

«Григорыч высказался, как все думают. Так же и Лавров сказал про пианиста. Разве это не факт? Может, это для части населения Украины и обидно, но это правда. Разве будет человек с головой подвергать свой народ замерзанию и войне на своей территории? Разве будет президент страны ходить в МИ-6 к [Ричарду] Муру на ковёр, как простой агент? Разве будет нормальный человекнаграждать государственной наградой откровенного нациста? Разве человек с головой будет говорить на людей «особи»?» — отметил Александр Д.

«Правду не все любят слышать. Куда приятнее, когда лживо уверяют в любви и поддержке», — подытожила Александра Ю.

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