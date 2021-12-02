Оксана Переможенко, 2 декабря 2021, 16:36 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины командиру первой штурмовой роты добровольческого корпуса «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещен в РФ) Дмитрию Коцюбайло, сообщает украинское издание портал «Страна».
Удостоенный звания герой Украины стал известен после выхода в апреле статьи в газете The New York Times о ситуации на границе с Российской Федерации. В ней рассказывалось, что подразделение Коцюбайло держит рядом со штабом прирученного волка. В материале приводится «шутка» «героя Украины»: «солдаты кормят волка костями русскоязычных детей», которая, как говорится в статье, является отсылкой к изображению украинских националистов в российских средствах массовой информации.
Новость обсудили на украинском телеграм-канале «Наглый». Многие критически оценили произошедшее, отметив также, что это реалии нынешней Украины.
«Какой президент, такие и герои», — отреагировал Art.
«Они чествуют своих героев. Неужели остался кто-то, кто не понимает, что моральные ценности тех, кто дорвался до власти, прямо противоположны моральным ценностям обычных жителей страны?» — задалась вопросом Ольга З.
«Всё, Зеленский опустился до плинтуса», — добавил Sergey L.
«Всё правильно, именно это он и обещал своим избирателям», — пишет Alonso.
«Лизнул нацикам», — отреагировала Наталья.
«Соплеменники Зеленского в гробах переворачиваются от ужаса… еврей награждает фашиста…» — отметила Marina.
«Внук деда-героя [СССР]… какая-то параллельная реальность!» — пишет Александр.
«Поставьте уже памятник [рейхскомиссару Украины] Эриху Коху. Европейскому правителю Украины», — с сарказмом добавил Константин.
«Донбасс всё «ближе» к Украине, за ним «торопится» Крым…» — иронизирует D. I.
«Этому маразму будет конец?» — не понимает Наталья.
«А ведь настанет время, когда называться героем Украины на костях детей Донбасса будет считаться позором», — отметила Татьяна.
«Так уже. После 2013 года героев нет. Есть твари», — ответил Татьяне Олег Н.
«Зиганули при награждении?» — спросил Alex A.
«Жаль страну… хорошая была…» — написал Александр.
«Это Зеленского не спасет. Добробатовцы в случае нового переворота защищать его не станут», — отреагировала Лилия Ю.
«Осталось Гитлера наградить», — пишет Марат.
«Какая страна, такие и герои», — отметил @tolik64.
«То, что делали эти добробаты на Донбассе, знают только те, кто это пережил. Каким нужно было быть мерзавцем, чтобы послать туда этот майданный сброд с оружием», — возмутился Александр.
«Как противны и награждающий, и награждаемый. И все присутствующие при этом. И те, кто их туда выбрал и язык спрятал», — добавил Pavel.
«Каждый раз думаешь, вот уже дно, но каждый раз его всё глубже пробиваем…» — подытожил Chanterelle.
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* «Правый сектор» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.