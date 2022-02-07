Не верить апокалиптическим прогнозам в связи с информацией о возможном «вторжении» России на Украину призвал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом 6 февраля дипломат написал в своем микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На всякий случай

«Не верьте апокалиптическим прогнозам, — написал политик. — В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий».

Дипломат отметил, что Украина имеет беспрецедентную международную поддержку, мощную армию и веру жителей страны в свое государство.

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Заявление главы украинской дипломатии обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый Независимый», «headlines Украина», а также в телеграм-канале украинского журналиста Вячеслава Чечило «The Панда».

«Кулеба призвал не верить апокалиптическим прогнозам западных СМИ. Fox news со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США генерала Марка Милли сообщает, что в случае вторжения РФ на Украину украинская столица может быть захвачена в течение 72 часов. Reuters уже и трупы посчитал. А Кулеба уверяет, что «это враг должен бояться нас, а не мы его». Эдак скоро он ТАСС начнет цитировать. Черт знает что творится», — прокомментировал заявление Кулебы автор телеграм-канала «The Панда» Вячеслав Чечило.

«Горит же у кого-то, вот и все. А выходить из положения придется», — отреагировала Наталья.

«Наша власть похожа на загулявшего мужика — и там наобещал, и дома лицо кирпичом надо держать, и с унитаза смс любовнице пишет. Цирк», — написала Алена.

«Госдеп недоволен соглашением Китая и РФ и очень хочет испортить праздник обоим. Вот и пытается», — отметил Roman.

Kremlin.ru Российско-китайские переговоры. 04.02.2022

«Американские СМИ вкусили вкус нагнетания, им по приколу», — смеется Дмитрий.

«Все готовились к тому, что Россия нападет. Всё было на мази, народ мобилизован. А Россия мало того, что ни на кого не нападает, она даже одним глазом посмотреть не хочет… А любая подготовка к войне, мобилизация, санкции, провокации, истерии в СМИ и в интернете стоят больших денег. Это бизнес, ничего личного, просто бизнес… И вот деньги, ресурсы израсходованы… А на выходе — пшик», — написал Денис.

«Ну да, главное, себя успокоить — мощная армия, бояться нечего. Ядерная держава, 150 млн населения с гиперзвуковыми ракетами. Против — вилы и оружие из Советского Союза и хлам старый со всего мира», — добавил Дима.

«Ещё даже в помине нет войны, а они уже замордовали себя строевыми смотрами…» — пишет GR.

«5 млрд долларов США не для того вкладывали, чтобы Украина так просто соскочила. Если будет сильно нужно — толкнут украинцев на полномасштабную войну с Россией, потом дружно встанут на пидтримку (поддержку. — О. П.) свободолюбивого народа против агрессора и т. д. и т. п. А такие Кулебы от начала и до конца будут выполнять заранее написанные англосаксами инструкции», — отреагировал Игорь.

«Не надо бояться — все на фронт, а он посты в «Фейсбуке» напишет», — с сарказмом отметил «Розбійник».

"А можно уволить этого человека? Нанять настоящего дипломата?» — задался вопросом were.

«Народ спокоен, нагнетают такие, как Кулеба и англосаксы», — прокомментировал Серж.

(сс) U.S. Department of State Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен

«Кулеба должен один бояться. Причем своего народа», — отреагировал Алексей Анатольевич Н.

«Но «враг» почему-то не боится, а крутит пальцем у виска», — подытожила Марина.

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