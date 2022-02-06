6 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщения телеканала Fox News, агентства Reuters и газеты The Washington Post, в которых говорится о вероятном «российском вторжении» на Украину. Нагнетание американскими СМИ продолжается.

Оксана Переможенко, , 18:57 — REGNUM Телеканал Fox News 6 февраля со ссылкой на «осведомленный источник» утверждает, что власти США якобы активно готовятся к «значительному» миграционному кризису и кризису беженцев на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

США. СМИ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также телеканал утверждает, что председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая перед конгрессменами, заявил, что в случае полномасштабного российского вторжения на Украину Киев падет через 72 часа.

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В свою очередь Reuters со ссылкой на неназванных чиновников в США сообщает, что в случае «полномасштабного вторжения» РФ на Украину число возможных жертв потенциального конфликта может достичь 85 тыс. человек, а Киев падет в течение «нескольких дней».

Марк Милли Monica King

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Сообщения телеканала Fox News, агентства Reuters и газеты The Washington Post обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и VESTI.

«Они в нас верят», — иронизирует Petr S.

«Война нужна не русским, она нужна Западу…» — добавил Yuriy.

«Пусть продолжают. Может, хоть так до Зеленского дойдёт, что они пытаются сделать», — пишет «А».

"Интересно, баблишко уже выводится?» — задался вопросом «Р».

"Была же информация, что какие-то суперсекретные документы эвакуированы. А по мне так это не доки, а золотой запас», — ответила ему («Р») sunwind.

«Больше нагоняйте, западные партнёры, чтоб быстрее вся соросня разбежалась к вам и все свидомое братство (имеются в виду украинские националисты — О. П.). Того и гляди, что-нибудь в стране и наладить станет возможно без пришибленных», — отметил один из комментирующих.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Надо всего лишь вспомнить, что делал Зеленский с момента избрания и как гадил демпартии [США] и лично Байдену, чтобы стало понятно, почему его сейчас так жестко сливают», — отметил Vlad.

«Партнёры» уже согласовали и подписали приговор!» — добавил R Ro.

«Карты — нарисованные, армии — подсчитанные, жертвы тоже, вот только Путина на коне не хватает. Вот мне интересно, что они будут потом говорить, если этого не случится? Они хотя бы извинятся?» — спросил SpiK.

«Быстрее бы уже напали. Неделя на войну. Пару недель — получить российский паспорт и всё, живём спокойно, а не вот этот весь вялотекущий… [трындец]», — написал DА.

«Надо слать «западных партнёров» на *** и налаживать диалог с Россией и Китаем. Мировые тенденции меняются», — отреагировал Алексей.

«Представляю, как в случае начала шухера 2 млн заробитчан (трудовых мигрантов — О. П.) несутся галопом с Европы встать под ружье щоби боронити кордони ЗУ (чтоб оборонять границы Западной Украины — О. П.)», — иронизирует Денис.

Помощь Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот только если у наших так называемых партнёров такое видение, зачем же нам шлют самолётами всякого вида оружие? Наверное, у себя на металлолом или уничтожение дорого стоит. Почему бы и не попиариться лишний раз на «великой помощи и очередной озабоченности», — задумалась Инна Александровна.

«Да все нормально. Идёт подготовка к бескровной передаче Киева», — пишет Alекс A.

«За российскими паспортами бежать будут, а не в Европы», — смеется DА.

«А если Россия не нападет, то количество умерших от инфарктов и инсультов от всей этой истории будет подсчитано?» — задалась вопросом Ирен.

«Правильно пишут. И тем самым намекают, что надо сдаваться… Российские войска такую бредятину не читают. Отдадут приказ, и выполнят поставленную задачу. Это для вас, лошков, пишут и тем самым подготавливают украинское общество к финалу», — подытожил Alexis Chipollino.

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