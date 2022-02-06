Заголовок о «вторжении» России на Украину, опубликованный на сайте агентства Bloomberg, вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 6 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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«Это уже преступление откровенное, а не какая-то невинная ошибка», — поделилась своим мнением Valentina A.

Многие пользователи пришли к выводу, что агентство Bloomberg совершило отнюдь не ошибку, а сознательно совершило провокацию, направленную против России.

«Это не ошибка, это ложь от лживых западных СМИ!» — убеждён Сергей Ф.

«Это не ошибка, это сознательная провокация!» — считает Андрей Е.

«Ошибок в таких агентствах не бывает. Никого же не уволили после этого. Провокация чистой воды», — отмечает Павел Т.

Некоторые комментаторы отметили, что данное западное СМИ уже не в первый раз оказывается в центре скандала из-за лживых материалов относительно Российской Федерации.

Сандро Боттичелли. Клевета (фрагмент). 1495

«Кстати, о «подготовке России к нападению» тоже первыми напечатали в «Блумберге», а потом все хором заорали: «Россия нападёт!» Так что, может, этот заголовок и не ошибкой был. Как я понимаю, сейчас главное — громко заорать, а уж «ты украл» или «у тебя украли» — дело десятое», — написала Людмила П.

Часть людей полагает, что Bloomberg случайно поспешил и продемонстрировал миру сценарий по очернению образа России среди западного обывателя после антироссийской провокации.

«Случился случайный фальстарт с провокацией на Украине», — подозревает Dmitry T.

«Всё как всегда. Новость о событии готова ещё до события. Значит, всё-таки подстроят всё так, чтобы выставить Российскую Федерацию в качестве агрессора против Украины», — пишет Виктор А.

«Очевидно, что Америка вскоре подожжёт Украину. Отсюда и готовые новости и готовые санкции. Им долги бюджета надо списывать, для этого нужна большая война», — считает Игорь М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Агрессия США

«Как же хочется Западу, чтобы Россия напала на Украину! Даже в СМИ объявить об этом готовы, хоть Россия ни на кого так и не напала. Облом вышел», — указывает Сергей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что опубликованный заголовок уже сделал своё чёрное дело и теперь западное общество искренне верит в то, что Россия уже «вторглась» на украинскую территорию.

«Позднее агентство удалило сообщение, но «осадочек остался» — как в анекдоте. Агентство этого и добивалось. Никто не читает всякие «опровержения». Теперь на Западе убеждены, что нападение России на Украину уже случилось. Пойди, убеди теперь народ в обратном», — написал Sergei A.

«Да никакие это не ошибки! Они уж не знают, как ещё опорочить Россию!» — пишет Валентина С.

Нашлись и те, кто предполагают, что статья в Bloomberg была подготовлена заранее и была приурочена к осуществлению провокации против России, которой по какой-то причине не случилось.

«А что, если Bloomberg был готов сообщить правду? Что, если на границе с Россией действительно должна была случиться провокация, из-за которой российские войска ответили бы силой, и это назвали российской агрессией? Вероятно, что провокация либо отменилась, либо была нейтрализована российскими силами», — предполагает Андрей Б.

Напомним, 5 февраля агентство Bloomberg выпустило на своем сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, но затем, признав ошибку, удалило его.