Известие об отмене с сегодняшнего дня, 6 февраля, карантина для контактировавших с больными COVID-19 и ряд других неожиданных решений Роспотребнадзора активно обсуждают в социальных сетях. Многие люди полагают, что вскоре последуют новые послабления. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Человечество смирилось с эпидемией, всё отменяют — локдаун, перчатки, удалёнку, изоляцию. Потом отменят — тесты, маски и так далее», — считает Роман Арматов.

«Если карантин теряет смысл, то угрозы возникновения ЧС нет и теряет смысл всё — от ограничительных мер до медицинского вмешательства. И адресованное правительствам стран-участниц скупое на эмоции послание: «Всем спасибо, все свободны…». ВОЗ», — рассуждает Дмитрий Вотченко.

Есть те, кто недоумевает, почему в РФ так кардинально меняют отношение к карантинным мероприятиям.

«Люди от 20 до 30 лет чаще всего подвержены заражению, а карантин убирают, логика просто супер», — иронизирует Юлия Сухорукова.

Николай Хижняк ИА REGNUM Карантин

«Пора уже заканчивать этот цирк!» — предлагает Марк Андреев.

Есть версия о том, что раз «Омикрон» может быть «живой вакциной», то пусть все граждане России им заразятся и переболеют как можно скорее.

«Теперь выгодно, чтобы все переболели побыстрее…» — отмечает Татьяна Лукина.

«Ну правильно в принципе: больше переболевших «Омикроном» — выше естественный коллективный иммунитет. И на «Спутник» тратиться не надо. Хотя подобное — не есть то же самое», — развивает тему Антон К.

«Мы добиваемся того, чтобы антиваксеры тоже переболели. Не хотят вакцину, получат антитела естественным путём», — смеётся Светлана.

«Мне кажется, вирус ослаб. Только переболел, перенес легче, быстрее, чем в декабре 2020 года», — поделился А.

«Один из законов микробиологии гласит, что смертельно опасный вирус в процессе мутации или слабеет, или погибает вместе со своими жертвами», — информирует Руслан Тлеуж.

Со стороны некоторых пользователей соцсетей чувствуется раздражение: многие медучреждения перешли на обслуживание исключительно коронавирусных больных.

«Судя по количеству обсуждений на разных каналах, это теперь самое важное для жизни наших граждан. Все остальные жизненно необходимые вопросы уже решены», — досадует Кузя.

«Осталось посадить контактировавших с Роспотребнадзором, и сюжет красиво завершится», — соглашается Инна.

«Технически невозможно осуществлять контроль за изоляцией контактных. Слишком много больных. Вижу на примере своей семьи», — замечает Инна.

Любопытное мнение на своей странице в Facebook опубликовал доктор экономических наук Никита Кричевский. В его заметке, озаглавленной «COVID-треш», сказано:

«Власть бросается из одной крайности в другую. Еще неделю назад от нас требовали обязательное ношение перчаток в общественных местах, держали на больничном не меньше двух недель и переводили обучение на «дистант», а сейчас — вольница, как будто ничего и не было.

Первое. Перчатки больше не нужны. Второе. Лечившихся от COVID больше недели выпишут без отрицательных тестов. Третье. Карантин для контактировавших с больными отменяется. Четвёртое. Занятия в школах и детсадах возвращаются к обычному режиму. И все это на фоне полутора сотен тысяч вновь заболевших. Кто-нибудь понимает, что происходит? И что там с QR-кодами: они еще нужны для посещения мероприятий или авиаперелетов?».

Krichevsky.ru Никита Кричевский

«У меня давно уже впечатление, что нас от чего-то хотят отвлечь. Причем население всей Земли», — иронизирует Сергей Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление главного санврача РФ об отмене карантина для контактировавших с больными COVID-19 вступает в силу с 6 февраля. Кроме того, в документе сообщается, что пациенты с подтверждённым COVID-19, лечившиеся более 7 дней, могут не сдавать повторный ПЦР-тест.

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