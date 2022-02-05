Информация, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что для него «не имеет значения место», в котором пройдут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 5 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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"Пусть встретятся в Крыму на квартире Зеленского, с которой он так и не расстался и квартплату за неё регулярно оплачивает», — предлагает Николай Б.

Многие пользователи сильно удивились, узнав, что Зеленский так резко поменял своё отношение к месту встречи с российским лидером.

«Во как! Так он же нос воротил и не соглашался ехать в Россию. Или что, хозяин в Вашингтоне потребовал быть более сговорчивым?» — интересуется Арсений Е.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский самый бесхребетный президент за всю историю Украины, поэтому его сегодняшняя позиция может оказаться диаметрально противоположной уже завтра.

«Идиот какой-то. На глазах деградирует. Да и трусоват, оказывается, чуть что — мнение поменял. Не хуже флюгера. Хоть бы своих детей пожалел, им еще жить с этим позором», — отмечает Надежда К.

Часть людей полагает, что раз украинский президент готов к встрече с российским в любом месте, тогда у него нет никаких препятствий, чтобы осуществить желаемое.

«Так, а что же он тянет-то? Пускай едет в Сочи! Его же пригласили уже!» — написал Юрий П.

«Москва, Сочи, Крым… любой город, Зеленский. Приезжай уже, хватит трусость свою демонстрировать», — указывает Елена Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский может быть и хотел бы встречи с Путиным, но российский президент не желает вести разговор с человеком, безвозвратно утратившим свою репутацию.

«Он до сих пор на это надеется? Фантазер», — пишет Юрий П.

«Этот пианист думает, что может что-то выбирать или решать? Куда скажут, туда он и приедет. Пусть будет благодарен, что Лавров вообще предложил ему в Россию на переговоры приехать», — указывает Святослав С.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Владимир Зеленский

«Он и не появится никогда на переговорах, он просто боится Путина. Разве Зеленский Путину соперник? Да толку у него не хватит и смелости посмотреть Путину даже в глаза. Поэтому и будет вечно рассказывать о подготовке к встрече, которой не случится. Виновным назначат Москву и на этом забудут», — пишет Анна П.

Нашлись и те, кто уверены, что дни Зеленского на посту президента сочтены, потому что он растерял любые возможности для выстраивания диалога с Российской Федерацией.

«Презенту Украины надо быть хитрым и дружбу с соседями хотя бы имитировать как минимум! А Зелинский в своей привычной роли глупого клоуна. Дай бог вам, украинцы, достойных кандидатов на следующих выборах президента Украины!» — обращается Юрий Л.

Напомним, 3 февраля газета «РБК-Украина» опубликовала материал, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что для него «не имеет значения место», в котором пройдут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.