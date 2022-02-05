Информация о том, что в Полтаве снесли памятник полководцу Александру Суворову по инициативе директора Украинского института национальной памяти Антона Дробовича, который посчитал монумент одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 5 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Константинъ Памятник Суворову

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«Когда Институт национальной памяти выступает инициатором сноса памятников, он автоматом становится Институтом национального беспамятства», — отмечает Финист Я.

Многие пользователи оказались в настоящем шоке от того, что институт, ответственный за сохранение исторической памяти, с невероятным цинизмом и хладнокровием хоронит эту самую память.

«Моральные уроды. Ничего святого!» — указывает Наталья Ш.

«Уроды! Ублюдки! Западные подстилки, захватившие власть на Украине! Рано или поздно все вы будете осуждены народом Украины! Все вы будете сидеть в тюрьме или прятаться, как фашистские изверги, где-нибудь на островах в Южной Америке!» — предрекает Коля Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что разрушители памятников советского периода на Украине действуют крайне непоследовательно, избегая трогать другие объекты, построенные большевиками.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. История

«Интересно, почему украинцы дома и школы не сносят, которые были построены в Советском Союзе? Про предприятия я вообще молчу, как и про всевозможные ТЭС, ГЭС АЭС и т. д.», — интересуется Марина Т.

«Если на Украине действительно осуществляется декомунизация, тогда пускай сносят и все дома, построенные во времена СССР. А то как-то очень уж выборочно они расстаются с ненавистным им прошлым», — заметил Unlucky M.

Часть людей полагает, что всем пора отстать от постепенно сходящей с ума Украины и позволить народу этой страны самостоятельно распоряжаться своей историей.

«Это их право. Украина — это суверенное государство. Хотят уничтожать свою историю — пускай уничтожают», — пишет Роман П.

«Да не мешайте им писать свою историю так, как им самим хочется. Это их внутренние дела. Главное, чтобы наружу никакая скверна не вырвалась», — написал Яков З.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Ряд пользователей указывает на то, что украинские бандеровские идеологи намеренно сносят памятники советского и имперского периода, чтобы оборвать историческую связь России и Украины.

«Чем меньше общей памяти (памятников), тем меньше уважения, жалости и сострадания друг к другу. Я думаю, что бандеровцы знают, что делают, когда уничтожают историческую память», — отмечает Станислав К.

Нашлись и те, кто уверены, что за всем этим стоят западные кураторы, которые намерены натравить украинский народ на российский.

«Украинские нацисты борются не с коммунизмом и даже не с русским миром. Они уничтожают связи украинского и русского народов, чтобы натравить их друг на друга. Цель одна — самоуничтожиться, чтобы при этом уничтожить соседа. Это план Запада, который мечтает, чтобы чужими руками развалить Россию», — пишет Василий В.

Напомним, 4 февраля издание «Страна.ua» опубликовало материал о том, что в Полтаве снесли памятник полководцу Александру Суворову по инициативе директора Украинского института национальной памяти Антона Дробовича, который посчитал монумент одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды.