Заявление официального представителя Народной милиции Луганской Народной Республики Ивана Филипоненко о том, что атака на информационные ресурсы Донбасса, включая блокировку каналов на видеохостинге YouTube, является частью специальной информационной кампании украинских и западных спецслужб, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 5 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

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«Этого и следовало ожидать. Киев готовится к атаке на Донбасс. Странно было бы позволять своему потенциальному противнику иметь информационный ресурс, позволяющий доносить до людей правду. Укры и их американские хозяева поступили правильно с их позиции. Свои интересы необходимо соблюдать, иначе проиграешь. Данный принцип стоило бы и российским властям перенять, но они отчего-то спят и видят сны о некоем волшебном мире, в котором со всеми обо всём можно мирно договориться», — пишет Сергей М.

Многие пользователи пришли к выводу, что ничего удивительного в этой информационной блокаде нет, ведь именно этого и стоило ожидать при подготовке Киева к нападению на Донецкую и Луганскую Народные Республики.

«Меня удивляет тот факт, что эти каналы просуществовали так долго. Для американцев Донбасс — враг. Видимо, раньше информация из Донецка и Луганска не особо мешала творить Западу свои грязные дела, но теперь это сильное препятствие, которое мешает американской пропагандистской машине дурить людям головы», — указывает Оля З.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Америка

Некоторые комментаторы отмечают, что YouTube находится на службе у американских пропагандистов, а значит, будет работать против противников Соединённых Штатов.

«К сожалению, YouTube имеет право так поступать, потому что ДНР и ЛНР до сих пор никем не признаны. Получается, что для Запада это всё незаконные вооружённые формирования. России пора бы уже перестать тянуть кота за известное место и всё-таки признать независимость Донбасса, иначе наших там людей продолжат давить», — пишет Алексей Б.

Часть людей полагает, что делать ставку на американский видеохостинг, будучи противником Соединённых Штатов, не стоит, поэтому республикам стоит задуматься об альтернативных платформах для распространения информации.

«YouTube — это частная лавочка. Кого хотят, того и блочат или не блочат — их право. Ищите другие варианты доносить информацию до всего мира, а не пользуйтесь исключительно американскими ресурсами», — призывает Денис З.

Ряд пользователей указывает на то, что информационная блокада Донбасса может указывать на приближающееся наступление украинских войск.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Упряжка

«Эти блокировки очень сильно настораживают, ведь официальные каналы властей ДНР и ЛНР могли бы доносить правду о ситуации на линии соприкосновения. Теперь же республикам, по сути, заткнули рот. А для чего? Что-то, видимо, готовится», — подозревает Алексей У.

«США активно готовятся к провокации на территории Донбасса. Уже, наверное, приготовили кино в стиле «Белых касок», — подозревает Сергей К.

Напомним, 4 февраля на сайте Народной милиции Луганской Народной Республики было опубликовано обращение официального представителя ведомства Ивана Филипоненко, который заявил о том, что атака на информационные ресурсы Донбасса, включая блокировку каналов на видеохостинге YouTube, является частью специальной информационной кампании украинских и западных спецслужб.