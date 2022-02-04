Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1» заявил, что на сегодняшний день захватить Крым военным путем для Киева не представляется возможным.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кровавый флаг Украины

«Для нас вопрос по Крыму не решен, это наша земля, и мы спокойно будем делать всё, чтобы Крым, так же как и «оккупированные» территории Донецкой и Луганской областей, вернулись домой. И мы это обязательно сделаем. Каким образом, это будет зависеть от нас. У нас есть все нормативно-правовые документы, наши стратегии. Есть ли у нас стратегия возвращать Крым военным путем? Сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким образом, будет ли это военный путь, будет ли это любой другой путь, это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно. Как будет завтра или через год, будем смотреть, это не такое простое дело», — сказал чиновник, добавив, что «возвращение» Крыма и Донбасса военным путем невозможно ввиду большого числа жертв.

Заявление Данилова обсудили в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua.

«От хорошего не бегут. Создайте нормальные условия для жизни людей на Украине, чтобы остальная часть страны не ушла вместе с территориями…» — призвала Кася Ш.

«Сколько можно мурыжить одно и тоже? Чей Крым, вернётся — не вернётся, — задолбали уже. Страна в такой *опе, что дальше некуда. Люди уезжают, работы нет, предприятия закрываются, долгов набрали по самое не хочу. А они всё о Крыме мечтают…» — возмутился Александр К.

Vadim Tolbatov Развалины цехов уничтоженного завода Одесского завода тяжёлого краностроения ОАО ХК «Краян»

«А вы у крымчан спросили? Хотели бы они вернуться???» — поинтересовалась Тетяна В.

«О Крыме уже забудь! Надо думать о Закарпатье… В Крыму спорили, как правильно, «на Украине» или «в Украине», в итоге пришли к выводу — «из Украины»!» — иронизирует Маргарита В.

«Ключевое слово: не вернуть», — добавила Люда.

«Ещё немножко, и уже не Украина будет возвращать Крым, а Крым — Украину», — отреагировал Олег Валентинович.

«Вы крымчан спросите, хотят ли они в этот дурдом?» — написала Татьяна А.

«Он не только сильный. Он еще и умный!» — пошутил Константин Р. В адрес Данилова.

«Ага… крымчане же с амнезией… Не помнят, как вы им воду отключили, опоры взрывали, диверсантов на подрыв отправляли… Что уж там…» — смеется Лара Г.

«А жителей Донбасса спросили, хотят ли вернуться на Украину после разрушений, после обстрелов, после гибели многих детей и мирных жителей? Смогут ли они простить эти смерти?» — задалась вопросом Лидия И.

Mstyslav Chernov Горловка после артобстрела

«Крым — это Россия, и точка. Это даже не подлежит обсуждению», — пишет Юля Б.

«Что про*рали, не вернуть. Такой подарок был, а теперь себя ругайте. И старайтесь сначала мозги свои на место вернуть. И гадости не надо про СССР говорить, это он Крым в доверительное пользование отдал. А разве вам можно доверять? Вы же не заметили даже, что Украину продали иноземцам…» — отметила Галина В.

«Зачем возвращать? Чтобы цветущий полуостров превратить в Сомали?» — недоумевает Зина М.

«Кстати… а почему из «оккупированного» Крыма на Украину не бегут беженцы?» — не без сарказма поинтересовался Юрий М.

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