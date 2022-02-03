На Украине формирование подразделений территориальной обороны по штату мирного времени должно быть завершено до конца февраля. Об этом 3 февраля заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает информационное агентство Интерфакс-Украина.

Иван Шилов ИА REGNUM Раздел Украины

«Сегодня вдоль всех приграничных областей по штату мирного времени сформировано управленческое ядро на 70%, что позволяет выполнять задания. Мы до конца февраля планируем завершить формирование [подразделений территориальной обороны] всех областей штатом мирного времени на уровне 10 тыс. [человек]», — сказал он.

Глава оборонного ведомства Украины также уточнил, что на данный момент идет первый этап формирования подразделений территориальной обороны по штату мирного времени и на данном этапе планируется набор десяти тысяч профессиональных военнослужащих, которые станут штабным командно-управленческим ядром Сил территориальной обороны страны.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Новость обсудили в телеграм-канале «The Панда» и в социальной сети Facebook на странице украинского журналиста Вячеслава Чечило.

«Министр обороны Алексей Резников заявил, что комплектацию подразделений территориальной обороны полностью завершат до конца февраля. А я так до сих пор и не понял, что это и зачем. Ну кроме распила бюджетных денег, конечно. Потому что если мы говорим о войне с РФ, то эти подразделения бесполезны. Единственный вид конфликта, в котором они могут быть успешно задействованы, — гражданская война. Мы точно хотим к ней готовиться?» — задался вопросом в своем телеграм-канале «The Панда» Вячеслав Чечило.

«Это личные армии по отжиму имущества и грабежу», — выразил свое мнение «Полиграф Шариков».

«Так эти подразделения сами гражданскую войну и начнут. Они уже обещают всех неблагонадежных («вату», по их мнению) уничтожить. Причем на подконтрольной [Киеву территории]. А власть приветствовать будет…» — отреагировала Татьяна.

«Только для террора эти подразделения нужны», — добавил «Кот Мартын».

«Подготовка к разделу Украины — это очевидно», — прокомментировал Alister Crowly.

«Проснулись! Гражданская война уж 8 лет как идёт!» — отметил Ld.

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«Почему же? А просто недовольные граждане, которые познают новые цены и тарифы?» — задался вопросом Андрей Н.

«Вооруженные и организованные подразделения теробороны будут успешны в подавлении выступлений населения за свои права. Вот зачем…» — отреагировал «Одвичный Бан».

«Готовят подавлять голодные бунты», — добавил Леонид Ж.

«Заградотряды. Чтобы население Украины в случае чего не бежало с Украины, а шло воевать», — выдвинула свою версию Elena G.

«Странные понятия у них о современной войне», — подытожил Андрей Г.

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