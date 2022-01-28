28 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что украинский парламент принял закон, который позволяет добровольческим формированиям Сил территориальной обороны (СТО) применять личное, стрелковое оружие, а также иные виды вооружения, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК).

Мирослава Романенко, , 21:34 — REGNUM Украинский парламент принял закон, который позволяет добровольческим формированиям Сил территориальной обороны (СТО) применять личное, стрелковое оружие, а также иные виды вооружения, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). За соответствующее решение 27 января проголосовали большинство депутатов Рады, сообщает ТАСС.

Враждебная Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что обеспечение добровольческих формирований Сил территориальной обороны другими видами вооружения и боеприпасами к ним осуществляется по решению главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый». Многие критически оценили решение Рады.

«Рада смело разрешила добровольцам сил территориальной обороны, которые не входят в состав ВСУ и даже могут не иметь военной подготовки, использовать стрелковое оружие… Учитывая уровень накала внутри страны, вероятность перестрелять друг друга резко возросла», — написал автор телеграм-канала «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

«Ждём ежедневных новостей об убийствах и разборках», — отреагировал Павел.

«Ускоренными темпами решили выполнить план по сокращению населения. Донбасса уже мало — надо всех «непатриотов», «сепаров», «ватников», «колорадов» перестрелять. Молодцы», — с сарказмом добавила Анжелика.

«Теперь нацики будут устраивать дебош по-взрослому, с оружием в руках. Власти эта затея ещё икнется», — отметил Виктор.

«Идиоты… Это даже не махновщина…» — возмутилась Ульяна.

«Теперь все бандиты и убийцы назовут себя территориальными оборонителями и…» — добавила AmIra.

Сомали (сс) CT Snow

«Вот теперь мы обогнали Сомали!» — написала Татьяна Г.

«Замечательно. Скоро начнутся новости о пьяных перестрелках, грабежах и прочих прелестях «обороны страны», — сарказмом отреагировала Елена.

«Махновщина и узаконенный бандитизм — вот как это называется», — отметил Влад.

«Дай обезьяне гранату и не трогай — она сама все сделает», — иронизирует Elena.

«А что им (депутатам — М. Р.) переживать? Они-то с охраной ходят», — подчеркнула «Миля».

"Ну так, а чё? Сегодняшнее утро отлично показало, как всё «классно» и «гладко» в вооружённых подразделениях, почему бы и нет. Ведь люди, которые открыто заявляют, что если кто-то будет не согласен с ними или необходимостью войны, то они устроят кровавую бойню в стране — это идеальные кандидаты для бесконтрольной выдачи оружия. Так и переможемо (победим — М. Р.)», — с сарказмом добавил Alex D.

«Сохранить то, что осталось, не получается», — отреагировала Яна.

«Все идёт к гражданской войне… Учитывая озлобленность народа… Снесут власть… Начнётся хаос…» — написал дин из участников обсуждения.

«Ну вот мы и приблизились к США — грядут разборки а-ля гангстерские, только на политической, патриотической и националистической почвах!» — пишет The Z.

«Скажу одно: там, где стрелковое — там тяжёлое… Ни к чему хорошему не приведёт эта затея», — прокомментировал Bravo.

Пистолет kerttu

«Учитывая уровень развития тех, кто идет в эту тероборону, можно представить, как они будут выяснять отношения с соседом, который сделал замечание, или бывшим одноклассником, который не дал списать контрольную», — отметила Эмма.

«Провоцируют гражданскую войну», — отреагировал SergNj.

«Как я понимаю, необходимость вторгаться у России теперь отпадает. Сами себя перестреляют», — с сарказмом подытожил Андрей.

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