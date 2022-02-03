Сеть: «ПЗРК у Донбасса осталось много» — ЛНР: Киев готовит авиацию к атаке
Заявление официального представителя Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Ивана Филипоненко о том, что военно-политическое руководство Украины продолжает активную подготовку к агрессии против республик Донбасса, в частности планирует забросить десант в тыл народных республик с помощью авиации, стало поводом для дискуссии в интернете. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 3 февраля в социальной сети Facebook.
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«Разве зря туда США, НАТО и Британия столько вооружения поставляет? Готовят, значит, к полноценному нападению на республики. А если нападение полноценное, то и авиация будет обязательно задействована», — указывает Валентина О.
Многие пользователи выразили уверенность, что Киев будет в обязательном порядке использовать свои военные превосходства над силами Донбасса, включая авиацию.
«Конечно, будет использовать. Потому что Киев рассчитывает на блицкриг, а это без поддержки авиации невозможно», — считает Сергей Л.
Некоторые комментаторы отмечают, что армия Донбасса сможет ответить на этот вызов использованием переносных зенитных ракетных комплексов, которые оказались большой головной болью для ВСУ в 2014 году.
«Как только взлетит, тут их сразу ребята в республике «мягко» посадят. В отличие от остального вооружения, различных ПЗРК на Донбассе осталось ещё много, с запасом. Не успели растратить в 2014 году», — отмечает Кирилл В.
«Да они уже один раз пытались. В итоге лётчики так в штаны наложили, что отказались к линии соприкосновения подлетать. Не будут они авиацию задействовать, ещё старые раны не зажили», — поделился своим мнением Андрей С.
Часть людей полагает, что опыт прошлых столкновений разубедит военное командование Украины в необходимости применения авиации в конфликте с республиками.
«Помнится, что в самом начале войны в 2014 году Украина отказалась от использования авиации, потому что вертолёты и истребители очень быстро ликвидировались», — напоминает Арсений И.
«Сколько за лето 2014 года потеряло МО ВСУ единиц на Донбассе при нанесении авиаударов по бывшим своим гражданам? Множество лётной техники было сбито. Так-то это Донбасс ещё только ополчением отбивался! А теперь у него уже полноценная армия с помощью со стороны России. С приобретённым большим боевым опытом и окрылённая множеством серьёзных, даже, можно сказать, значительных побед над превосходящими силами противника, армия Донбасса «посадит» всю оставшуюся на Украине авиацию!» — уверен Сергей Л.
Ряд пользователей подозревает, что попытка атаковать Донбасс со стороны Украины говорит о том, что обратного билета у киевских властей уже не будет, а значит, они бросят в бой всё, что вообще есть на данный момент.
«Если Украину готовят к настоящей войне, то это означает, что Киевский режим окончательно сошёл с ума. Одно дело безнаказанно бомбить мирные города Донбасса. Другое — лететь на верную смерть, на территорию, где тебя уже ждут ополченцы со «стрелами». Если Киев к этому готовится, значит, он идёт ва-банк», — пишет Валерий И.
Напомним, 2 февраля официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о том, что военно-политическое руководство Украины продолжает активную подготовку к агрессии против республик Донбасса, в частности планирует забросить десант в тыл народных республик с помощью авиации.