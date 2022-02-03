Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, назвавшей Россию в конфликте с Украиной лисой, кричащей на крыше курятника, вызвало ироническую реакцию со стороны пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, который отметил, что нашу страну традиционно сравнивают с медведем, а такой зверь при всём желании «на крышу курятника залезть не может», а также в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 3 февраля в социальной сети Facebook.

Псаки и Байден

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«Эта фамилия! Сама за себя говорит! Даже говорить тут особо не о чем. Все адекватные люди всё и так сами понимают», — поделилась своим мнением Tatiana B.

Многие пользователи пришли к выводу, что лицемерию Соединённых Штатов нет никакого предела, потому что в условиях фактической оккупации Украины американскими политтехнологами, назвать Россию лисой, восседающей на курятнике, — верх цинизма.

«НАТО — это оборонительный альянс» — о да… все мы прекрасно помним, как Ливия бомбила Нью-Йорк», — пишет Станислав М.

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Некоторые комментаторы отмечают, что Штаты всеми силами пытаются выставить Россию в качестве агрессора, но почему-то они забывают о том, что они сами множество раз вторгались в чужие страны, убивали там население и разрушали государства.

«Действительно, НАТО — «оборонительный» альянс. Они «оборонялись» в своё время от «агрессии» Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Афганистана и многих других государств в современной истории. Врут без стыда и совести», — указывает Захир Ш.

Часть людей полагает, что своим сравнением Псаки не выставила Россию в неприглядном свете, а, по сути, оскорбила Украину.

«То есть, курятник, если следовать ходу мысли Псаки, — это Украина? Ай да браво! Мы то медведи, то орда, то матрёшки, а теперь, смотрите-ка, лиса! Одни помои изрыгают из себя, на другое не способны. О какой их цивилизованности может идти речь?! Уму непостижимо. Вот с кого нельзя брать пример ни в коем случае. Ни в чём», — поделилась своим мнением Валентина О.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные нелепые сравнения говорят в первую очередь об интеллектуальном уровне пресс-секретаря американского президента.

«Своего мнения у неё нет. Где-то услышала про себя, и, как всегда, всё перепутала», — считает Vera Z.

«Её взяли обратно в эту команду, потому что она всегда несёт подобный бред, что в Белом доме сами смеются! И в шоке полном. Раз лисой назвали Россию, значит, там, на Западе совеем все берега попутали», — уверен Leon R.

(сс) U.S. Department of State Джен Псаки

Нашлись и те, кто убеждены, что сам факт того, что Белый дом ныне представляет такой человек, как Псаки, говорит о том, что Америка пребывает в полной растерянности.

«Страшно становится за будущее мира. В политику ведущих стран приходят люди без специального образования, по системе преемственности элит. Всё тупее и тупее. Понимание и образование у них на уровне детских комиксов. Спроси их о чём-то важном, а у них курятник в голове», — пишет Леонид Б.

«Вся западная политическая система сейчас — это визжащая в истерике лиса. Псаки от лица всей этой системы говорит. Истерика в политике. Это же видно. Дурдом и паника. Ну, или хотят нагнать побольше жути, но не получается. И тут ещё больше паника из-за этого», — отмечает Andrey C.

Напомним, 2 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией ответил на заявление своего коллеги из Белого дома Джен Псаки, назвавшей Россию в конфликте с Украиной лисой, кричащей на крыше курятника. Песков отметил, что нашу страну традиционно сравнивают с медведем, а такой зверь при всём желании «на крышу курятника залезть не может».