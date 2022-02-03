Расследование украинских журналистов, которые заподозрили, что газ, закупающийся Украиной у Венгрии, имеет российское происхождение, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 3 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ на Украине

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"Зачем платить за газ больше и ругаться при этом со своими соседями? Ну в чём логика?!» — не понимает Марина М.

Многие пользователи просто не понимают смысл в действиях украинских чиновников, которые отказались от российского газа в пользу того же самого российского голубого топлива.

«А логика у этого поступка где? То есть напрямую не могут у России газ приобрести, потому что все отношения с нами испортили уже, но зато тот же самый ненавистный российский газ покупать будут у Венгров. Класс!» — удивляется Агния Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские власти готовы насолить России всеми возможными способами, заплатив за газ не в российский бюджет, а в российский и венгерский одновременно.

«Вы что? Да это же уже не российский газ, это уже европейский! Он и горит по-другому, и не вонючий совсем. А то, что платят втридорога, так это цена свободы, в пику Москве!» — указывает Татьяна С.

Government.ru Газопровод

«Зато не у агрессора! Пускай даже в пять раз дороже, ну и пусть! Ну что, утёрли нос москалям?» — обращается Сергей М.

Часть людей указывает на предприимчивость и находчивость венгерской стороны, которая сумела договориться с Россией по поводу поставок газа на очень выгодных условиях и во время европейского энергетического кризиса умудрилась даже выйти в плюс.

«Пока Орбан встречается с Путиным, его Венгрия тупо на российском газе наваривается! И добывать ничего не надо! Удобно устроились!» — написала Марина А.

«Покупают венгры российский газ по льготному тарифу, а продают его по рыночным ценам. Классно! Бизнес на ровном месте появился», — отмечает Лёна А.

«Венгры, конечно, молодцы, предприимчивый народ оказался. Покупают всего по $270, но зато продавать будут по рыночной цене. Не только сэкономили, имея дружественные отношения с Россией, но и с успехом зарабатывать начали. Дружите с Россией, европейцы, посмотрите на опыт венгров», — обращается Наталья Ц.

Ряд пользователей убеждены, что венгерское правительство заботится о собственном народе, поэтому втридорога продаёт газ украинцам. В то же время киевские власти буквально издеваются над собственным населением, заставляя его выворачивать последние карманы в интересах западных кураторов.

«Это наглядно показывает отношение Зеленского к стране и народу Украины. Причина этого — патологическое властолюбие, впавшее в крайнее самодурство», — поделился своим мнением Ivan I.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Ещё «великий» Петро Порошенко перед всем украинским народом объявлял бессмертное: «Остаточно прощевай!» Любому скачущему известно и ясно, что газ из Словакии и Венгрии — никакой не российский, а европейский. Труба, физика, химия — это всё не важно. Главное — не ваше. А кому Венгрия и Словакия платит за газ? Да я вас умоляю, это же другое», — описывает движение мысли в головах украинских чиновников Фара А.

«Сочувствуем гражданам Украины с их выбором президента-клоуна. То ли ещё будет, подождём — увидим», — пишет Яна С.

Напомним, 2 февраля издание «Страна.ua» опубликовало материал, согласно которому газ, который Украина начала закупать у Венгрии, имеет российское происхождение.