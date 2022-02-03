Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Донбасс не получит особого статуса и права вето на какие-либо решения, касающиеся всей страны, но киевские власти тем не менее проводят децентрализационную реформу и готовы работать над приведением в действие Минских соглашений, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 3 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

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"Сказал один в один, как его хозяева из США. То есть ставленники Запада в лице власти в Киеве не готовы выполнять подписанный ими Минский договор, но готов работать над приведением в действие договора? Это как понять? Не будем, но будем — как это последовательно. Часть фразы — для местных, а часть — для тамошних. Очередная американская инфоподмена и манипуляция через киевское марионеточное правительство», — указывает Радион Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские кривотолки по поводу Минских соглашений уже банально достали всех окружающих. Граждане уверены, что Киев не собирался и не собирается выполнять чётко прописанные требования в данном документе.

«Они каждый год говорят, что будут выполнять Минские соглашения, и каждый год их не выполняют. Возможно, мы столкнёмся с серьёзным кризисом, если не уничтожить фашистский гнойник. Он так и будет отравлять жизнь всем окружающим странам. Европа с США этого и добиваются, судя по всему», — написал Иван М.

Mfa.gov.ua Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Некоторые комментаторы отмечают, что это в очередной раз доказывает бессмысленность заключения с Украиной каких-либо договоров, потому что власти этой страны не собираются исполнять никаких своих обязательств.

«Никогда не подписывайте международных документов с Украиной! Киевские власти никогда не выполняют своих обещаний! Их подпись не имеет абсолютно никакого веса. Вертятся, словно ужи на сковородке», — считает Vazuns T.

Часть людей полагает, что Москве пора перестать обращаться к Киеву с требованиями о том, чтобы Украина соблюдала ранее заключенные договорённости.

«Как же так? Вы же подписались выполнять Минские соглашения! Там указано, что Донбасс должен получить особый статус. Вот как можно после этого украинцам верить? Ну хорошо, если Киев не готов дать Донбассу особый статус, тогда это сделает Москва. Донецку, Луганску будет оказана всесторонняя помощь. А там уж как пойдёт. Может быть, и до других дело дойдёт», — пишет Хорст М.

Ряд пользователей указывает, что у Киева было достаточно времени, чтобы привести в действие требования Минских соглашений, но он намеренно с этим ничего не делает.

«Киев якобы готов работать над приведением в действие Минских соглашений с февраля 2015 года. Почти семь лет готовы, а работать-то когда будут? Пора бы уже признать ЛНР и ДНР независимыми от Украины. Украина им перекрыла кислород в своё время, так Донбасс наладил своё производство. Местные жители получили паспорта России. Украина уже никакого отношения к ДНР и ЛНР не имеет, Киеву раньше нужно было думать!» — пишет Роман А.

Kremlin.ru Минские соглашения по Донбассу

Отдельные комментаторы отмечают, что только признание Донецкой и Луганской Народных Республик независимыми государствами и дальнейшая их интеграция в Россию убережёт местное население от дальнейшей политики геноцида со стороны Украины.

«Выход из всей этой ситуации один — надо России в срочном порядке признать ДНР и ЛНР независимыми государствами и заключить с ними договор о защите в случае нападения, как это было с Южной Осетией и Абхазией. Либо же вовсе сделать республики частью Российской Федерации. Иначе бандеровцы всех там уничтожат рано или поздно», — предупреждает Николай Б.

Напомним, 2 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию Rzeczpospolita о том, что Донбасс не получит особого статуса и права вето на какие-либо решения, касающиеся всей страны, но киевские власти тем не менее проводят децентрализационную реформу и готовы работать над приведением в действие Минских соглашений.