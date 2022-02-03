Боксер Владимир Кличко собрался вступить в бригаду территориальной обороны Киева. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook 2 февраля сообщил его брат, мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Василий Перов. Мальчик, готовящийся к драке (фрагмент). 1866

«Брат подал заявление и документы — присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева», — написал он.

Виталий Кличко также добавил, что лично прибыл в центр рекрутинга резервистов и проверил, как идет работа по подготовке подразделений ополчения.

Новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time, а также на телеграм-каналах «Бородатая бабушка» и «Новое издание». Многие с юмором отнеслись к решению Владимира Кличко.

«Чем больше в армии дубов, тем крепче оборона», — иронизирует «Рыжий Лис».

«Двухметровый солдат — мечта снайпера…» — шутит Uri K.

«Воевать будет морально со Швейцарии или где-нибудь с Мальдивских островов?» — задался вопросом Дима Я.

«Тербаты — это защита страны, если армия уже проиграла. Мирным странам или странам с годной армией они, таким образом, не нужны. В случае Украины тербаты — это в первую очередь военно-патриотическое воспитание и поддержка милитаристских действий властей по отношению к соседям и собственному населению. Украинский народ одобряет подобный курс, чтобы ни говорили про «провластные опросы» и прочее. Значит, будет беднеть и вымирать. Ну, а Кличко и прочие, организовавшие эту бодягу, — очевидные государственные преступники. Да, собственно, кого ни возьми, на Украине нет сил или организаций, желающих добра самой Украине. Это и удивительно, и закономерно», — отметил William Blake.

«Ну это на камеру, это понятно, в случае чего, то сразу в Америку первым же рейсом», — отреагировал Дмитрий Д.

(сс) David Fitzgerald. Web Summit via Sportsfile Владимир Кличко

«Старший привел младшего за руку, чтоб не шлялся без дела?» — смеется Сергей В.

«Ну и что? Большая очередь за таким «примером» выстроилась?.. До чего ж примитивные…» — пишет Oksana Y.

«Всё правильно! Позориться — так всей семьёй! Вперед!» — шутит Гоша К.

«Мало вам одного мэра Киева? Ярко выраженного, скажем так» — отреагировал Виталик П.

«На кого это рассчитано?» — задался вопросом Дима.

«Ну всё, за столицу теперь можно быть спокойным, враг не пройдет», — смеется Name.

«Теперь понял, почему Путин «передумал нападать», — с юмором добавил Валерий.

«Бо (потому что — О. П.) знает, что не нападут», — подчеркнул Влад В.

«Видимо, и брат начал делать первые шаги в политику», — предположил Борис.

«Я плачу… у нас везде филиалы цирка?» — с сарказмом поинтересовалась Ульяна.

«Та всё, теперь точно победим», — смеется SK.

«Круговорот Кличко в столице», — пошутил fenix.

«Потом будут с братом первыми драпать в Борисполь по разбитым дорогам европейской столицы, спасаясь от «оккупантов», — иронизирует «Kіевлянинъ».

»Легенды бокса сделали из себя посмешище на весь мир», — написал Василий.

Kyivcity.gov.ua Виталий Кличко в костюме деда Мороза

«Ждём пафосное фото с фанерным автоматом», — добавил R. S.

«Я думал, младший умней. Ошибся», — отметил Виктор.

«Он лучше бы в мэры записался! А так, получается, что Виталик есть, а градоначальника в Киеве нет. Но, судя по результатам выборов, жителей Киева это устраивает?!» — поинтересовался Денис.

«Самое печальное, что когда будет точно капец, они первые побегут», — пишет Tatiana.

«Клоуны… А ведь кто-то поверит в реальность их заявлений, у нас глупых и наивных очень много, к сожалению, и вот из-за этих недоумков страна летит в тартарары», — подытожил Валерий.

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