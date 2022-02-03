Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по поводу внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности России стал поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 3 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потому

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»Как бы ни пытались нагнетать западные «партнёры» и иноагенты, а Россия всё равно не собирается пока нападать на Украину. Да и зачем? Вот через годик-два, когда США совсем потеряют хватку, тогда Россия заберёт всё, что захочет. Но это потом. А Зеленского судьба в этой ситуации сидеть за преступления либо быть преданным хозяевами и растерзанным оголодавшей толпой. Надо подождать ещё чуть-чуть», — пишет Василий Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные телефонные разговоры по поводу ситуации на Украине лишний раз доказывают, что Киев в данном вопросе не имеет субъектности, свою судьбу не самостоятельно не решает и ждёт указаний со стороны своих хозяев.

«Украинские власти уже давно не принадлежат себе, не способны самостоятельно принимать решения. Поэтому они полностью под контролем хозяев из США и их натовских прихвостней, которые, сговорившись, подстрекают украинских военных на нападение. Вот именно с ними российскому президенту и приходится обсуждать ситуацию на Украине», — отмечает Ирина Ф.

Некоторые комментаторы убеждены, что от таких телефонных разговоров нет никакого толка, потому что западные страны не собираются ничего заключать на бумаге, а значит, и исполнять они своих обещаний не собираются.

«А что обсуждать-то?! Это лохматое чучело из Британии с неправильно завязанным галстуком открыто заявило о намерении «давить русских». Что ещё можно с ними обсуждать?! Они напихивают власовцев оружием, а нам говорят, что якобы защищаются? Без толку всё это, они нас обманывают и на договорённости никакие не способны», — пишет Алексей К.

МИД России Борис Джонсон

Часть людей полагает, что разговор России со странами Запада так и не дал никакого позитивного результата.

«Беседы ведутся десятилетиями, и всё без толку. Так уж устроен этот мир. Сегодня время разговаривать оружием, но не как в 1941 году. Российским властям пора это уже понять, иначе они всего лишь откладывают неизбежное и не готовятся к нему», — считает Василий П.

«Венгерский президент на встрече с Путиным утверждал, что Европа хочет мира. И ведь это так просто — изменить свой курс на мир с Россией, но поведение европейских стран и ЕС никак не вяжется с истиной! Европа врёт на каждом шагу, не желая заниматься вопросами установления истины, не желая знать никакой правды о России, не желая заняться мирной политикой. Её больше устраивает та ложь, которая вдувается ей принудительно в уши, больше устраивает быть услужливой для тех, кто их подмял под себя», — поделился своим мнением Bell B.

Ряд пользователей указывает на то, что от слов пора переходить к делу, иначе всё опять завязнет на стадии разговоров, а меж тем конфликт на Украине может не только продолжить тлеть, но и вспыхнуть с новой силой.

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«Хватит с британцами и американцами диалог вести. Какие гарантии безопасности? Никто их России не предоставит, кроме самой России! Пора уже выкинуть на помойку доброжелательность и уступчивость. Донбассу надо как можно скорее помочь обрести независимость, а затем интегрировать в состав Российской Федерации. Общаться при этом ни с кем на Западе не надо. Всё. Точка», — написал Виталий М.

Напомним, 2 февраля на сайте президента России появилась информация, согласно которой российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности России.