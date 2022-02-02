Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что якобы рядом с украинской границей находятся 120 тысяч российских военных, но даже этого числа недостаточно для военной операции против Украины, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 2 февраля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

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«На своих границах можем ставить всё, что угодно. И никто нам не указ!» — пишет Алина Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие странные цифры не могут не вызвать вопросов, ведь российская армия — достаточно нескромная структура и количество военнослужащих, просто несущих свою службу вдоль границ с Украиной, уже само по себе может произвести впечатление.

Mil.ru Военнослужащие РФ

«Уже 120! А ведь ещё недавно было 100! А почему не миллион? Не десять миллионов? Вот это было бы куда интереснее», — отмечает Игорь С.

Некоторые комментаторы отмечают, что нет никакого смысла в нахождении близ границы такого количества военнослужащих, которые так или иначе не будут брошены в атаку на Украину.

«Стоят на границе? И что? Зачем? Чего ждут? По подсчетам американцев, они вроде уже должны были быть в Киеве! А они всё ждут. Эти мифические российские войска. Насколько надо быть некомпетентным, чтобы понять одну простую вещь — 120 тысяч человек со всей техникой и прочими атрибутами невозможно просто так разместить в одном месте на границе. Значит, войска рассредоточены по всему периметру границы. Но граница Российской Федерации с Украиной составляет — 1974,04 км. Так откуда будет совершено нападение? Почему всё сконцентрировано вокруг Донбасса, если Россия якобы собирается напасть на всю Украину?» — интересуется Эльхан А.

«Ну-ну, бегайте, считайте! От бега человек согревается! А это сейчас очень актуально на Украине. Все выходите и бегайте вдоль границ, а то вдруг кто-то собьётся со счета. Насчитаете 100 тысяч, а их там уже миллион! А что толку-то от такого числа военных, если они всё равно нападать не собираются? Или вам очень хочется, да?» — интересуется Nataliya T.

Часть людей отмечает, что под обвинениями в сторону России украинские власти скрывают стягивание своих собственных военных сил к линии соприкосновения в Донбассе.

«Какие российские военные? Какое они отношение имеют к Украине? Проводят свои учения, да и Бог с ними! Лучше пускай Данилов объяснит, почему Киев стянул 130 тысяч своих военных к линии соприкосновения в Донбассе. Вот это реально вызывает вопросы у окружающих», — указывает Владимир К.

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Данилов

Ряд пользователей указывает на то, что на границе с Украиной не может не быть российских военных, потому что они обязаны следить хотя бы за тем, чтобы никто незаконно не пересекал границу. В то же время европейские страны ничуть не стесняются располагать на своей территории огромные полчища сил НАТО, отмечают граждане.

«В каждой стране идут учения, но на своей территории. У нас в Латвии, к сожалению, собрали весь сброд НАТО и каждый месяц учения. Глушат рыбу, убивают лесных паучков и червячков, иногда устраивают пожары. Думаю, латвийская земля ещё не знала столько стрельб и бомб, как в наше время. И все 30 лет тем не менее ждут какого-то нападения», — отмечает Александр В.

Напомним, 1 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире телеканала ICTV о том, что якобы рядом с украинской границей находятся 120 тысяч российских военных, но данного числа «явно недостаточно для той операции, о которой все говорят».