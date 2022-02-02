1 февраля Польский нефтяной и газовый концерн (PGNiG) закупил в США танкер со сжиженным природным газом, который после регазификации пойдет по трубопроводам на Украину. Об этом сообщает Polskie Radio.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

Получателем газа выступит украинский партнер PGNiG — компания ERU Europe. Это уже вторая подобная поставка (первая была в 2019 году), организованная двумя компаниями.

Уточняется, что танкеры с американским газом в конце февраля прибудут на терминал в польском порту в Свиноуйсьце. Газ поступит в польскую систему транспортировки, а украинская ERU Europe получит закупленное топливо к концу марта 2022 года.

Как передает 112.ua, эта поставка газа поможет Украине успешно завершить отопительный сезон.

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Новость обсудили на странице информационного агентства 112.ua в социальной сети Facebook. Многих участников обсуждения интересовала цена, которая будет заплачена за этот газ, а также — на чьи плечи ляжет плата за голубое топливо.

«Бенефициары от вражды Украины с Россией нарисовались», — отреагировал Олег С.

«И откуда такая щедрость? Неспроста!» — добавила Татьяна Н.

«Все на нас заработают. Отличная государственная политика», — с сарказмом отметил Ruslan S.

«Так для того многое и затевалось, чтобы не российский, а штатовский [газ закупать]», — написала Светлана Й.

«И стоимость, наверное, по-дружески заоблачная, да ещё и в кредит наверняка», — пишет Татьяна П.

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(сс) lightgraphs СПГ-танкер

«Хочется просто хохотать и плакать. Для Америки не хватает стран поближе, чтобы втюхивать свой газ бешено дорогой??? Неужели для нашей страны это выгодно?» — недоумевает Vala L.

«Им все равно, не со своего же кармана. С нас все сдерут до копеечки, еще и прибыль в астрономический платеж заложат. Недаром же они собрались массу квартир участникам (вероятно речь об участниках гражданской войны в Донбассе — О. П.) бесплатно раздавать, не строить же будут, — освобождаться будут за долги», — предположила Татьяна П.

«Это как и уголь из Пенсильвании», — добавил Александр Р.

«Почем опиум для народа? Уже не знаю — плакать мне или смеяться…» — написала Маргарита Владимировна.

«Зависимость вздорожала?» — не без сарказма поинтересовалась Larisa P.

«Озвучите цену на американский газ, его не хочет покупать ни одна европейская страна, потому что он очень дорогой», — добавила Ира П.

«Опять поляки на дурных наварятся…» — пишет Юрий Ф.

«Почему нигде не пишут, сколько шкур с нас снимают за эту «помощь»?! Очень много помощников ринулось помогать. Не держите людей за дебилов!» — не выдержала Светлана Г.

«США пытаются влезть на рынок Европы со своим сжиженным газом. Но он дороже, чем газ из РФ. Для этого и нужна вся конфликт-волокита на Украине. Деньги не пахнут. Ну и что, [что] люди гибнут и страна валится… Зато в США появится лишний доллар», — отреагировал Игорь К.

Bitjungle Хранилище со сжиженным газом

«Ну, конечно! Украина же самая богатая! Заокеанский СПГ покупать, выручая США и Польшу. Выкрутили руки народу, выкрутили руки экономике, украинским предприятиям. Зато газ из США, да и сколько того газа? Нам не обойтись без российского, но, как всегда, не прямо и дешевле, а через задницу и дороже. Уже у Венгрии будем покупать тот же российский газ. Ну это ли не маразм? Я скажу больше — преступление перед страной», — возмутилась Наталья М.

«А кто за этот «золотой» газ платить будет?» — не понимает Lidiya G.

«Это медвежья услуга Польши и США. Заплатит каждый украинец…» — подытожила Зинаида С.

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