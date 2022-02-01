Лондон, , 03:27 — REGNUM Великобритания выделит на энергетическую независимость Украины и «поддержку стабильного управления» £88 млн ($118 млн). Об этом вечером 31 января сообщает канцелярия премьер-министра Бориса Джонсона.

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В распространённом накануне киевского визита Джонсона заявлении говорится о том, что Соединённое Королевство активно помогает Украине защищать верховенство права и подавлять коррупцию. И эта помощь якобы «усилила возможности страны по сопротивлению злонамеренному и антидемократичному влиянию». Новое финансирование в £88 млн «будет содействовать этой работе и поможет усилиям по сокращению зависимости Украины от российских энергетических поставок».

Борис Джонсон «Правильно, чтобы каждый украинец определял, как управляется страна. Как друг и демократический партнёр, Великобритания продолжит поддерживать суверенитет Украины перед лицом тех, кто хочет его разрушить».

Перед вылетом в Киев Джонсон вновь призвал Россию в сложившейся кризисной ситуации «отступить и начать диалог для того, чтобы найти дипломатическое разрешение и избежать дальнейшего кровопролития».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел королевства Элизабет Трасс объявила в британском парламенте о введении Великобританией новых санкций против России за её «дестабилизирующие действия».

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