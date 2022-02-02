В Ростовской области антимонопольная служба вскрыла картельный сговор, в результате которого недорогой антисептик на волне востребованности в пандемию по пути от производителя до аптеки подорожал почти на 800% (по другим данным почти на 900%). При красной цене за флакон около 14 рублей для ростовчан «Хлоргексидин р-р 0,005% 100 мл» обходился в 129 рублей. Спрос на препарат в 2022 году может подтолкнуть цены снова вверх, так как в последнее время в назначениях врачей чаще стал встречаться водный раствор медпрепарата в качестве средства для полоскания горла при ОРВИ и ковиде. Подробности антимонопольного расследования — в материале ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

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ИА REGNUM неоднократно сообщало о бенефициарах пандемии — астрономически обогатившихся представителях биг-фармы. Не остался в стороне от этого «заработка» и более мелкий бизнес — перепродавцы антисептиков, которые в 2020 году резко стали стоить чуть ли не как коробка с духами от французских производителей. Неужели в одночасье подорожало сырье, логистика, себестоимость? Нет, всего лишь аппетит у некоторых представителей отрасли «купи-перепродай».

Антимонопольное дело

Ранее главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина называла хлоргексидин в качестве средства при першении в горле при заражении «Омикроном».

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До этого хлоргексидин активно использовали также как антисептик для рук, в том числе задолго до ковидной эпопеи. Ведь он дешевый, эффективный и, главное, доступный для многих.

В марте 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции, а уже в апреле в УФАС по Ростовской области стали поступать массовые жалобы от ростовчан на «неправомерные действия аптечных учреждений Ростовской области, выразившиеся в значительном повышении цены на препарат «Хлоргексидин».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

Ведомство провело проверку и выяснило, что препарат производства компании «Рускерн», который продавало ООО «Социальная аптека 6», был куплен у ООО «Компания «Органика», а то, в свою очередь, купило его у ООО «Биофарма». Отпускная цена завода была 14,1 рубля. Фирма «Биофарма» купила средство по 30 рублей за флакон, перепродав по 45,1 рубля, а «Органика» уже реализовала по 98 рублей за флакон. Аптека же торговала препаратом за 129 рублей.

«Наценка от производителя до конечного покупателя составила 877,25%», — отмечается в материалах суда.

Антимонопольный орган пришел к выводу, что каких-либо объективных причин для установления такой наценки на дезинфицирующее средство «Хлоргексидин биглюконат 0,05%» не имелось, а была устная договоренность-соглашение, что нарушает закон «О защите конкуренции». Компании «Биофарма» и «Органика» оштрафовали на 100 тыс. рублей каждую. Они с таким раскладом не согласились и попытались обжаловать решение ведомства в суде, но первая инстанция в ноябре 2021 года признала действия УФАС законными. 27 января 2022 года данное решение устоялось в вышестоящей инстанции.

Примечательно: обе фирмы в обоснование правомерности своих действий заявляли, что дезинфицирующее средство «Хлоргексидин биглюконат 0,05%» не относится к категории жизненно важных препаратов, а значит, «на него не распространяется государственное регулирование».

Mayyskiyysergeyy Антисептик с хлоргексидином

« До 01.03.2020 дезинфицирующее средство «Хлоргексидин биглюконат 0,05%» было самым доступным и самым дешевым дезинфицирующим средством. ООО «Биофарма» и ООО «Компания «Органика», используя сложную ситуацию в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, безосновательно подняли цены на дезинфицирующее средство «Хлоргексидин биглюконат 0,05%», — резюмируется в материалах суда.

Судебные нюансы

В ходе судебного разбирательства выяснился весь путь препарата от производителя до аптеки. У производителя — московской фирмы «Рускерн» 94,58 тыс. флаконов приобрела по 14,1 рубля компания «Каприоль», которая часть партии (16,28 тысячи) продала по 24 рубля фирме «Фарматек». А у последней уже 16,24 тыс. флаконов купила компания «Биофарма» — за 30 рублей. ООО «Компания «Органика» выкупило 5 тыс. флаконов у ООО «Биофарма» за 45,1 рубля. В социальную аптеку средство поступило за 98 рублей, а конечному покупателю его уже отпускали за 129 рублей.

В материалах дела также есть другой пример наращивания цены буквально на пустом месте: ООО «Биофарма» покупает у другого производителя — у ООО «ЮжФарм» в марте 2020 года 54 тыс. флаконов дезинфицирующего средства за 5,2 рубля. Из них продаёт часть партии фирме «Органика» по разным ценам, но с весьма существенной наценкой. Например, по одной из товарных накладных от 23 марта 2020 года некогда копеечный товар (4045 штук) уже стоил 45,1 рубля за флакон, а «наценка составила — 767,9%».

Алексей Колчин ИА REGNUM Дезинфекция рук

Фактически это лишь одна из цепочек-прослоек посредников, по которым кочуют препараты от производителя до аптек и россиян. Мы не называем владельцев фирм, упомянутых в деле, так как имя им — легион. В волну пандемии целая «армия» перепродавцов начала делать деньги буквально из воздуха, поставляя свой резко востребованный товар как в аптеки, так и в медучреждения. В Ростовской области жители проявили сознательность и не смолчали: хороший пример для остальных.