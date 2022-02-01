Решение Совета Безопасности Организации Объединённых Наций созвать внеочередное заседание в связи с «ситуацией на Украине» по инициативе США, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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«В ООН, видимо, забыли обсудить ситуацию в Афганистане, Ливии, Ираке и других странах, которые были изнасилованы Соединёнными Штатами Америки. Неужели Украина так важна для всех этих участников? Мне кажется, что кому-то очень хочется осудить Российскую Федерацию, вот и всё», — подозревает Aleksandrs K.

Многие пользователи заметили, что членов ООН почему-то так сильно заинтересовала ситуация с Украиной, на которую так никто и не напал, несмотря на всю антироссийскую истерику западных стран, но другие проблемы на земном шаре до сих пор остаются без внимания Совбеза.

«Триумф политических технологий над здравым смыслом: если пару месяцев на голом месте безостановочно орать, что Россия вот-вот нападет на Украину, то страны — члены Совбеза рано или поздно решат, что там есть что обсуждать», — пишет Михаил Л.

Un.org Заседание Совета Безопасности ООН

Некоторые комментаторы убеждены, что США созвали данное заседания с одной лишь целью — совершить информационную атаку на Российскую Федерацию.

«Ну, позаседают, что-нибудь невнятное про Россию скажут, и на этом всё закончится. С таким же успехом участники «заседания» могут заседать на своих унитазах, каждый у себя дома. ООН для этого не нужна, это бессмысленно», — поделился своим мнением Евгений С.

«Уже всем понятно, что Запад использует хоть какую-нибудь зацепку, чтобы создать конфликт на подступах к России! Украина их вообще не интересует, это предлог! Всего лишь повод США остаться на плаву во всемирной экономике!» — написал Павел В.

Часть людей полагает, что России надо было не противиться данному заседанию, а возглавить ход обсуждения, перехватывая инициативу у своих оппонентов.

«А что, Россия-то против голосовала? Надо было наоборот, поддержать данную инициативу и заявить о своей позиции относительно ситуации на Украине. Разве не стоит отстаивать свои интересы в рамках такой большой площадки, как ООН?» — задаётся вопросом Игорь К.

Ряд пользователей указывает на то, что ООН ничего на самом деле уже не решает и как организация обслуживает интересы Соединённых Штатов Америки.

«ООН — просто буквы из алфавита. Эта организация может только палки в колёса России и Катая ставить, а бороться с несправедливостью в мире — нет», — считает Елена К.

«Болтовня в ООН. Ни к чему не обязывает. Сколько стран уже раздолбали Соединённые Штаты? И по фигу им на ООН, как и ООН пофиг на то, что делают США», — отмечает Сергей Б.

(сс) The White House Президент США Джо Байден выступает на Генеральной Ассамблее ООН

Отдельные комментаторы отмечают, что, несмотря на долгую историю существования ООН, данная структура так и не предотвратила практически ни одной крупной войны на планете Земля.

«ООН на фоне военно-политических событий и конфликтов последних 30 лет дискредитировала себя полностью и показала себя беспомощной в плане предотвращения военных агрессий в отношении многих стран», — указывает Иван М.

Напомним, 31 января Совбез ООН принял решение созвать внеочередное заседание в связи с «ситуацией на Украине» по инициативе США. Россия и Китай выступи против данного собрания, но большинством голосов было решено поднять обсудить данную тему.