В Донбассе опасаются очередного развязывания активных боевых действий. По словам официального представителя Народной милиции ДНР полковника Эдуарда Басурина, не первый день фиксируется подготовка со стороны подразделений вооруженных формирований Украины. В частности, возможны диверсионные акты вблизи линии соприкосновения сторон.

Киев получает военную помощь от Запада и заинтересован в дестабилизации ситуации на территории ДНР и ЛНР. 19 января Украину с визитом посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Никаких сомнений в том, что на встрече с украинским руководством вновь шла речь о российской угрозе, нет. При этом глава Госдепа заявляет, что единственное решение конфликта в Донбассе — Минские договорённости.

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