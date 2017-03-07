Песков призвал избегать усиления напряжённости вокруг ДНР и ЛНР
В нынешних условиях, сложившихся вокруг Донбасса, не стоит совершать шагов, которые спровоцируют усиление напряжённости в регионе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная, настолько чувствительная, очень важно избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности. Здесь очень важно осознавать ответственность за сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю напряженную ситуацию», — сказал Песков.
Глава МИД Испании надеется на единство позиции Евросоюза по Украине
Евросоюз переживает «напряжённые моменты» в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом на мероприятии, организованном агентством Europa Press, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.
«Сейчас очень напряженные моменты здесь, в Европе, вокруг Украины. Это сложные моменты, когда все мы задержали дыхание, но также это время дипломатии — больше чем когда бы то ни было. Также это момент диалога, момент деэскалации и разрядки напряженности», — сказал Альбарес.
Президент и премьер-министр Румынии обсудят в Бухаресте ситуацию на Украине
Президент Румынии Клаус Йоханнис и румынский премьер-министр Николае Чукэ проведут в Бухаресте внеочередную встречу, посвященную ситуации на Украине и перспективам укрепления восточных границ НАТО. Об этом 21 января сообщает Бухарестское телевидение.
Согласно официальной информации, Йоханнис и Чукэ рассмотрят возможность выделения дополнительной финансовой и военной помощи вооруженным силам Украины, а также противодействие «распространению российского влияния на Запад».
Эдуард Басурин также отметил, что военные ДНР получили сведения о доставке в Донбасс противотанковых ракет, переданных странами Запада.
ДНР призывает Запад прекратить поставки Украине летального оружия и заставить Киев выполнять Минские договоренности.
Басурин уверен в предстоящей атаке Киева на Донбасс.
Россия вправе действовать на Украине по сценарию НАТО в Югославии
В отношении Украины пора перейти к действиям по сценарию НАТО в отношении сначала бывшей Югославии, а потом — Сербии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 21 января, комментируя дискуссию о возможности признания Россией независимости ДНР и ЛНР.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании независимости ЛНР и ДНР будет обсуждаться во фракциях и на заседании Совета Думы.
По информации Sky News, Великобритания перебросила на Украину военнослужащих Армейской бригады специальных операций. В группе 30 элитных бойцов, которым предстоит обучить ВСУ использовать новые противотанковые средства, переданные Великобританией.
Краткая сводка новостей вокруг назревающего конфликта на Украине:
- В течение недели транспортные самолеты С-17А ВВС Великобритании завозили противотанковые средства NLAW, количество которых, по слухам, достигает 2000. Для обучения военнослужащих ВСУ британцы также отправили рейнджеров из состава КСО.
- Россия продолжает переброску сил и средств из различных военных округов в районы, граничащие с Украиной, а также в Белоруссию, куда прибыли в том числе морские пехотинцы ТОФ. Помимо этого, в РБ перебрасываются САУ и прочая техника. «Обеспокоенные» граждане засняли передвижение ж/д состава с ОТРК «Искандер» и боеприпасами к нему.
- Из состава ВВО в Хабаровском крае в Белоруссию направлены два дивизиона С-400 «Триумф».
- Депутаты Госдумы составили обращения к президенту России с просьбой рассмотреть признание независимости ЛДНР. Данное обращение будет обсуждаться в Думе в феврале.
- Сенаторы США представили законопроект о предоставление Украине военной помощи по ленд-лизу в рамках защиты от России.
- Отряд из шести БДК Северного и Балтийского флотов движется в Средиземное море. Формально — для участия в учениях.
- В самих же ЛДНР считают, что Украина наращивает силы и средства у линии разграничения с целью будущего наступления.
- США не планируют в случае российского наступления на Украину отправлять туда своих военнослужащих.
- Также США разрешили странам Прибалтики оказывать помощь Украине, передавая вооружение американского производства.
- Одна из основных задач будущих российско-белорусских учений в феврале — это отработка действий по прикрытия госграницы, а также отражение атак и последующий разгром противника, в том числе групп ССО и НВФ.
- В течение недели появлялись противоречивые данные о том, что России готовится или уже эвакуировала семьи дипломатов с Украины.
- Минобороны России — Россия и Белоруссия рассматривают ситуации, когда ради безопасности государств придется привлечь весь военный потенциал двух стран.
- Российские предложения по безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии — МИД РФ.
Цитата канала «Военный осведомитель».
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
— «Иди и оккупируй Украину!» — интересное напутствие дал Байден Путину. И хоть фраза, конечно, выдернута из контекста, но складывается устойчивое впечатление, что Вашингтон усиленно пытается убедить Россию хотя бы на чуток вторгнуться на Украину. А если почитать западные СМИ, так вторжение уже в самом разгаре.