Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об увеличении обороноспособности страны, предусматривающий увеличение численности вооруженных сил Украины (ВСУ) на 100 тысяч человек в течение следующих трех лет. Об этом Зеленский рассказал 1 февраля во время своего выступления на открытии седьмой сессии Верховной рады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах: «Наглый» и Klymenko Time. Многие задались вопросом, откуда Киев будет брать деньги на содержание еще ста тысяч военных.

«Очень показательное раздвоение. Войны не будет, но я подпишу указ об увеличении численности армии на 100 тысяч и расскажу вам о другом милитари, чтобы вы, друзья, не паниковали. Но важно другое — депутаты говорят, что Зеленский подписал этот указ, нарушив другой закон, т. к. численность армии меняют депутаты отдельным законом», — написал в своем телеграм-канале «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

«Эту армию мы не прокормим», — отреагировал Andrei2051.

«А эту армию кто до ума доводить будет? Или будем брать численностью?» — задался вопросом Константин.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Даёшь всю страну под ружьё?» — иронизирует Серж Ч.

«Народ молча голосует уже даже не кнопкой, а обеими ногами и руками. С каких… [денег] будете пенсии платить, касатики? Печатать будем, пока бакс по 40 [гривен] не станет?» — задался вопросом Maslakoff.

«А… Так вот они — долгожданные обещанные рабочие места!» — с сарказмом отреагировал Николай К.

«Всё верно! Только ковид и армия. Всё остальное — кому оно нужно!» — шутит Draganchuk W.

«Надо увеличить численность армии на 450 + 1 человек и всех депутатов во главе с тем, кто указ подписал, в армию отправить, ибо… [надоели] уже, сил нет», — пишет Татьяна.

«А за счёт кого наберут 100 тысяч? Служить никто не хочет, контрактникам денег нет платить», — добавил Дмитрий.

«Я боюсь, что эти сто тысяч для себя любимого, своя личная именная армия. Такой себе заградотряд и опричники со стрельцами в одном лице», — предположил Анжей А.

«А был ещё какой-то указ про миллиард деревьев… Как там? Никто не в курсе?.. Ну, будем спонсировать и это шоу Вовчика. Клоун, у тебя скоро, кроме нациков, войск и депутатов, никого не останется в государстве», — отметил V.

«Калька с Петиных (имеется в виду Петр Порошенко. — О. П.) действий. Но даже от пороха (Петра Порошенко. — О. П.) так не тошнило, как от этого конченого», — написала Анжелика.

«Где деньги, Зин?.. С чьего кармана кутим?» — задалась вопросом об источнике финансирования увеличения численности армии Елена П.

«Увеличение зарплат военным на деньги налогоплательщиков…» — прокомментировал Илья.

«За… [какие деньги] им теперь платить, за кредиты? В стране ничего толком не работает, а тут ещё 100 000 бюджетников», — написала «А».

"И зачем теперь работать?» — не понимает Вадим.

«Да, сколько нас там осталось? Зеленский, давай всех в армию. Будем самыми вооруженными нищими», — с сарказмом отметил Александр.

President.gov.ua Владимир Зеленский на Донбассе

«Как сомалийские пираты — оружия… [навалом], а больше ничего [нет]», — пишет Пашка 88.

«100 000 трудоспособного населения перестанет увеличивать ВВП? Это как десять коллективов крупного меткомбината!!! Они на базе каких экономических успехов это делать собрались?..» — задался вопросом Sergey B.

«Обскакал петьмана (Петра Порошенко, которого его сторонники называют также «гетманом». — О. П.)», — не без иронии подытожил Wowa P.

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