31 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что потребности в мобилизации из-за угрозы «вторжения» России на данный момент нет.

Оксана Переможенко, , 19:10 — REGNUM Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что потребности в мобилизации из-за угрозы «вторжения» России на данный момент нет. Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению главы оборонного ведомства Украины, объявлять в стране мобилизацию в настоящий момент не нужно, а если объявить ее тренировочный вариант, население начнет паниковать.

Заявление министра обсудили в украинских телеграм-каналах «Бородатая Бабушка», «Первый независимый», «Наглый» и «Панченко». Многие отметили, что даже если бы в стране была объявлена мобилизация, то вряд ли нашлось бы много желающих воевать за нынешнюю украинскую власть.

«Сделайте хоть тренировочный призыв, хочу… [посмеяться над ntv, сколько]… явится и… [сколько] в забег уйдут», — пишет MyName.

«[Сейчас] все побежали за Зедебила (Зеленского — О. П.) воевать. Быстрее бы уже напали, разогнали всё это киевское недоразумение», — не выдержал Артем С.

Главнокомандующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Один вопрос, эти дебилы серьезно думают, что их кто-то будет защищать?» — спросил Павел Н.

«Прежде чем кого-то мобилизовать, создайте народу такие условия жизни, которые хотелось бы защищать!» — призвала Светлана.

«Можно съесть консервы и печеньки с тревожного чемоданчика!» — пошутила Таисия.

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"Никакой мобилизации не будет. Все будут воевать на удалёнке. Пандемия же», — пошутил Vladimir.

«Как только объявят мобилизацию — полстраны станет на лыжи и свинтит с Украины, пока снег не растаял», — смеется Дмитрий А.

«Ещё со времён гражданской войны на Украине в 1920-х годах крылатое выражение: вперёд орлы, а я сзади пойду… в противоположную сторону», — с иронией ответил Дмитрию А. Vlad E.

«Скажите Резникову, что при любом раскладе никакой массовой мобилизации не будет», — пишет один из комментирующих.

Алексей Резников Официальное интернет-представительство президента Украины

«Какая… мобилизация? Весна скоро, польские грядки себя сами не обработают», — с сарказмом добавил Герман.

«Вот и сообщения правительства об отсутствии планов по мобилизации населения… Сказал об этом министр обороны Резников. Войны-таки не будет? Расходимся?» — задалась вопросом автор телеграм-канала «Панченко» украинская журналистка Диана Панченко.

«Как не будет войны? А оружие вам для чего усиленно поставляют?» — спросил Roman.

«Таки перемогли (победили — О. П.) в выдуманной войне!!! Троекратное ура. Перемога нарешті (победа наконец-то — О. П.)», — не без иронии подытожил Done John.

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