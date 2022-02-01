Заявление лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова о том, что все фракции в Госдуме РФ договорились о максимальной поддержке и защите Луганской и Донецкой Народных Республик, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 1 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая народная Республика

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

"Давно пора! Восемь лет гибнут бедные мирные жители! Держитесь, ребята! Россия с вами! Мы не дадим нашим людям гибнуть!» — обращается Дмитрий Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что поддержка ДНР и ЛНР сейчас нужна как никогда, потому что украинские военные готовы вот-вот броситься в атаку на Донбасс.

«Любо! Независимость, референдум — и домой, в Россию, под защиту ядерного купола. Одна большая страна для всех своих — от погранзаставы Нормельн до острова Ратманова!» — пишет Геннадий К.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия должна защитить не просто уже «своих» людей на Донбассе, а конкретных российских граждан, проживающих на территории Донецка и Луганска.

«Учитывая, что там уже половина жителей имеет российское гражданство — давно пора», — поделился своим мнением Луан Л.

Часть людей полагает, что поддержка республикам, по большому счёту, пока что оказывается только на словах, но Донбассу нужны реальные инструменты для отстаивания своей независимости.

«Поддержку» в карман не положишь и в стакан не нальёшь. Нужны реальные действия!» — считает пользователь под псевдонимом Охотник на оленей».

«Надо республики признать! Сколько их можно этим идиотам из Украины позволять бомбить? Всё равно санкции вводят за дело и без дела. Так хоть будем знать, за что людей спасли», — пишет Наталья Ц.

Ряд пользователей указывает на то, что у российской власти может не хватить воли, чтобы сделать главный решительный шаг в направлении признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Если республики признают, то получится, что Россия первая вышла из Минских соглашений со всеми вытекающими. Наши чиновники на это не пойдут. У них там обязанности перед западными хозяевами», — считает Костя Р.

«Для такого признания надо иметь политическую волю, а у нас её, как известно, до сих пор не наблюдалось, увы. Может быть, в свете последних событий что-то в Кремле и начало меняться, но пока верится с трудом. Будут ждать реальной резни, тогда, исходя из безвыходной ситуации, придётся предпринимать какие-то движения, и то их существенность будет оставаться под вопросом», — написал Михаил П.

Smdnr.ru Парламент ДНР

Отдельные комментаторы призвали российских депутатов наделе доказать своё намерение помочь жителям ДНР и ЛНР.

«Хватит болтать языком! Зачем раздали паспорта Российской Федерации жителям Донбасса, если всё решить не можете, помогать или не помогать. Защищайте своих граждан! А ДНР и ЛНР сами себя смогут обеспечить, у них мощная промышленность и трудолюбивый народ!» — указывает Василий Р.

Напомним, 31 января лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости о том, что все фракции в Госдуме РФ договорились о максимальной поддержке и защите Луганской и Донецкой Народных Республик.