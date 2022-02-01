Информация, согласно которой США и союзники подготовили список лиц, якобы близких к президенту России Владимиру Путину, против которых могут ввести санкции из-за ситуации вокруг Украины, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 1 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«А кто это всё им компенсирует? Народ России, конечно же. Лишь бы НАТО не напало, верно?» — обращается Руслан Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что, с точки зрения простого российского человека, санкции против лиц, якобы приближённых к первому лицу, не то что не затронут интересы России, скорее наоборот, будут работать на Российское государство.

«Дожили! Теперь США борются с коррупцией в России! Однако наши своего не упустят и всё переложат на жирующий трудовой люд», — считает Булат Ж.

Некоторые комментаторы отмечают, что все представители российской элиты должны иметь свои накопления на территории России, иначе они сами становятся инструментом для манипуляции.

«Было бы неплохо конфисковать за рубежом всё движимое и недвижимое имущество, заморозить все счета в банках, отменить действие виз и видов на жительство всем российским чиновникам. Путин же их всех предупреждал! Вот только наказывать за непослушание будет уже не российский президент», — отмечает Сергей Ж.

«Просто аннулируйте всем нашим вельможам визы и гражданство иностранное заберите у них. Пусть дуют домой. В лучшую страну на свете! Это будет лучшими ответными санкциями для американцев», — указывает Матвей Ю.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Часть людей полагает, что российские денежные мешки слишком сильно доверились западным странам, теперь же они стали заложниками антироссийской американской политики.

«Если бы все эти «близкие лица» хранили свои капиталы на территории Российской Федерации, то никакие США им бы угрозу не представляли. А так, получается, продали душу золотому тельцу, а теперь этот телец собирается их сожрать. Логичный конец всех иуд», — поделился своим мнением Андрей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что ради справедливости российская сторона должна ввести аналогичные американским санкции и добиться того, чтобы приближённые к первому лицу США почувствовали на себе всё недовольство России.

«А Россия в ответ подготовит санкции против Госдепа США, Нуланд и её близких? За устроенный, к примеру, ими госпереворот на Украине в 2013-м, в который, со слов хвастливой Нуланд, они влили $5 млрд. Или в этом мире только США могут наказывать за содеянное и несодеянное, а их самих никто не наказывает? Есть факты, фото и видео и признание Госдепа о вмешательствах, но это не используют в МИД РФ! Это как понимать?» — вопрошает Радион Д.

Виктория Нуланд

Нашлись и те, кто уверены, что Россия понесёт убытки от очередных американских санкций, но хребет нашей страны это не надломит.

«Это всё грозит большими издержками для России: сокращения на работе, оптимизация экономики в связи с ростом цен на товары и услуги. Потому что огромные средства могут быть заморожены и потеряны. Но в принципе можно выдержать. Вот только непонятно, как рубль поддерживать будут», — пишет Виталий Ч.

Напомним, 31 января газета Financial Times опубликовала материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому США и союзники подготовили список лиц, якобы близких к президенту России Владимиру Путину, против которых могут ввести санкции из-за ситуации вокруг Украины.