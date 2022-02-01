Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о невыполнимости Минских соглашений активно обсуждают в социальных сетях. Люди говорят, что Киев лжёт, он и не собирался их выполнять. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

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«Всё выполнимо! Просто перестать стрелять и отвести войска — всё!» — считает Марина Александрова.

«А где же вы такие умные были, когда ваш президент соглашения подписывал? Теперь корячьтесь, как хотите… «Как жалок шут на троне короля… Как глуп народ, который то позволил…» — напомнил поэтические строки Роберта Бернса Евгений Сазонов.

«То есть он [Данилов] признал, что войну они проиграли, а подписали соглашения, чтобы нарастить силы для реванша?» — уточняет Юрий Руденцов.

«То есть Украина официально отказывается выполнять Минские соглашения и у России развязаны руки?» — спрашивает Михаил Сахновецкий.

«В Совбезе ООН так и скажите: вы все дебилы», — предлагает Сергей.

«Президент — из клоунов, помощники — из нацистов: что же вы хотите в конечном итоге? Сохранить территориальную целостность Украины без ввода российских военных не получится», — отмечает другой участник дискуссии.

«Ну, твари, сами напросились», — возмущается М.

«Вон оно че, Михалыч… Считай, прямым текстом сказал, что они не выполняли и не собираются выполнять Минские [соглашения]», — замечает Евгений.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Вместо мозгов у Данилова сало», — иронизирует Бах.

«Разрушать нечего, хохлы под руководством «америкак» и «эвропы» давно разрушили свою страну», — отмечает Ольга.

«Интересно, почему у нас никто из официальных лиц не глаголет подобными фразами? А на Украине каждый (по-моему, все официальные лица) высказался о невозможности их выполнения, и это не расценивается как отказ.

Вдобавок уже долбят из натовских вооружений — это те, которые для обороны (недавно прилетали). Может наступить момент, что минские договорённости будут выполнены в одностороннем порядке из-за отсутствия противоположной стороны», — рассуждает Виталий Подрезенко.

«Минские соглашения — это единственный путь к спасению трухляндии. Иначе хана», — считает Влад.

«Минские соглашения изначально были серьезным поражением киевского режима. В Киеве прекрасно понимали, к чему приведет их выполнение, поэтому саботировали переговоры, принимали законопроекты, противоречащие Минским соглашениям», — отметил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. По его словам, Данилов, как человек недалекий, наконец произнес вслух то, что думают украинские политики, — что выполнение Минских соглашений означает разрушение страны.

President.gov.ua Пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате»

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что выполнение Минских соглашений означает разрушение страны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью Associated Press. По его мнению, необходимо подписать новые договорённости.

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