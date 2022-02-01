Правительству Германии стоит прислушаться к призывам официального Киева вооружитmся для противостояния России. Об этом 30 января заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас газете Bild.

Цитата из м/ф «Слон и Моська». Реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона!

«Мы надеемся, что дипломатия и диалог возьмут верх, но риск конфликта реален. Мы должны быть готовы к соответствующим шагам, если Россия откажется от дипломатии», — заявила Каллас.

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Заявление премьер-министра Эстонии обсудили d телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое издание». Многие критически оценили обращение премьер-министра Эстонии к правительству ФРГ.

«Эти прибалтийские страны, как жуки-вонючки. Бесполезная мелочь, а вонь на всю округу», — отреагировал Дядя Боря.

«Есть команда сверху тявкать на немцев. Кто такая Германия, кто такая шавка Эстония?» — добавил Александр.

«Пусть Германия даст оружие Эстонии и уже эстонцы пойдут и «повоюют» за Европу с русскими!» — иронизирует Алексей.

«Немцам некогда, они занимаются сертификацией СП-2», — отметил Gennadii.

«Одни фашисты вокруг», — отреагировала Юлиана.

EU2017EE Estonian Presidency Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

«Ай Моська, знать она сильна, коль лает на Слона!» — описал ситуацию словами из басни Крылова «Слон и Моська» один из участников обсуждения.

«Призвала! На шее Германии сидят и ещё голос подают! Сверхнаглость», — возмутился Valery A.

«Эстония не может с собой разобраться, а всё Германии советует», — написал Alex.

«Женщина предлагает оружие для убийства людей. А еще симпатичная такая…» — добавил Aleksey.

«После 5 тысяч касок логично 5 тысяч кованых немецких сапог. Причем левых», — шутит «О».

«Недолго думали эстонцы — всего пару недель», — смеется V. V.

«Слышь, вооружай», — иронизирует Величайший.

«Клуб самоубийц», — отреагировал Viktor C.

«Трепещите! Вам приказывает сама Эстония!» — пошутил Slava P.

«А если не предоставит, то что?» — недоумевает Соната.

«Дядька Трюдо (премьер-министр Канады — О. П.) тоже недавно кричал о срочной помощи Украине оружием, но тут подъехали дальнобои, и Трюдо нырнул в бункер лечить непонятно откуда взявшийся вирус. Диарею лечит герой. Так бывает, когда бросаешь полешки в чужой костёр, а когда запахло жареным в своём доме — караул, конечно», — иронизирует ИN.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

«Передадим оружие для убийства детей и стариков в Донбассе! Это по-европейски!» — с сарказмом отметил Михаил.

«Просто Германия научена горьким опытом!» — пишет Александр.

«Пора уже пересмотреть финансирование стран-участников (членов — О. П.) ЕС. Сколько заработал — твоё, остальное по остаточному принципу и вкладу в общий котёл. Дотационные и нищие права голоса во внешнеполитических вопросах не имеют. Иначе — на выход…» — написал Владимир П.

«Шавки получили разрешение тявкнуть…» — с юмором отреагировал Михаил М.

«Призываю Эстонию не лезть со своими советами, а то мало ли…» — подытожил Sem.

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