31 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в Варшаве приняли решение о передаче Киеву оборонительных вооружений.

Мирослава Романенко, , 21:02 — REGNUM В Варшаве приняли решение о передаче Киеву оборонительных вооружений. Об этом 31 января на брифинге заявил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох.

Враждебная Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Солох напомнил, что недавно польский президент Анджей Дуда провёл переговоры с украинском коллегой Владимиром Зеленским в Висле. Также президент Польши провёл переговоры с президентом США Джо Байденом и рядом лидеров стран НАТО.

«В тесном контакте с президентом было принято решение о передаче оборонительных боеприпасов украинской стороне», — сказал Солох, добавив, что речь идет о десятках тысяч боеприпасов.

Павел Солох Prezydent.pl

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Новость обсудили в телеграм-каналах «headlines Украина», «Первый независимый» (также на странице информационного агентства «Первый независимый» в социальной сети Facebook) и 112.ua. Многие обратили внимание на формулировку «оборонительное вооружение», люди стали задаваться вопросом, чем оно отличается от наступательного. В целом многие указали на то, что, приняв решение о передаче Киеву боеприпасов, Варшава вносит свой вклад в вероятное военное обострение.

«А чем оборонные отличаются от наступательных?» — не понимает Denys M.

«Ну, типа, у нас же министр обороны, а не министр наступления. Поэтому ему — оборонительные боеприпасы», — ответил ему KeS.

«Ну да, лучше Украине передать, чем тратить деньги на утилизацию советского старья», — пишет Сергей Н.

«А Польша не боится Путина?» — с сарказмом поинтересовался Евгений Юрьевич.

«Оборонные боеприпасы — это что-то новенькое», — смеется Patrick.

«Мирные» натовские бомбардировки Сербии производились такими же оборонительными боеприпасами?» — задался вопросом V Т.

Бомбардировка Югославии. 1999 г (сс) Darko Dozet

«А вот загадочное слово «предоставит» — это даром или за бабло?» — поинтересовался Alex M.

«Боеприпасы оборонного значения? Это что? На цинках с патронами для автоматов будет написано «Для обороны», — недоумевает Александр Л.

«В Польше, что, происходит перевооружение армии?» — задался вопросом ELK90.

«Помощники *реновы! Всё о войне мечтают на нашей территории, чтобы оттяпать себе западные области! Не выйдет, даже не мечтайте!» — отреагировал Николай К.

«Давайте, пичкайте Украину металлоломом, чтоб потом с усмешкой наблюдать, как наше государство… [разбомбят]», — отреагировала Лидия К.

ВСУ U.S. Army Europe Images

«Вместо европейской электроэнергии — боеприпасы… Хотя оружия на Украине и так навалом…» — добавил Yurij.

«Хлам дают — утилизировать дорого», — отметил voland1953.

«Польше оборонительное вооружение не нужно? Она не боится «агрессии РФ»? Или наступать уже собирается?» — с сарказмом поинтересовался Алексей Н.

«Партнёры всеми силами стараются впихнуть Украину в войну, весь цивилизованный мир жаждет славянской крови», — написал Анатолий П.

«Польша сама попрошайка…» — отметил Валерий П.

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