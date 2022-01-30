Жесткие санкции, которые США пообещали ввести против России в случае вторжения на Украину, могут повлечь за собой сильную инфляцию, обвал фондового рынка и другие формы финансовой паники, угрожающие больно ударить по населению страны — как по миллиардерам и правительственным чиновникам, так и по семьям среднего класса, пишут Майкл Краули и Эдвард Вонг из The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Представители США грозят суровыми экономическими мерами в случае вторжения России на Украину, включая санкции против крупнейших банков и финансовых учреждений, что неизбежно повлияет на повседневную жизнь в России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

Однако у стратегии Белого дома есть политические и экономические риски. Ни одна нация в прошлом не пыталась применить широкий список санкций против столь крупного финансового института, как Россия. По мнению аналитиков, быстрый и жесткий ответ, который обещают США, может привести к хаосу крупнейших экономик, особенно европейских, и даже поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Путин не будет вторгаться до окончания Олимпийских игр. Он не захочет раздражать своего союзника, испортив Игры для Китая. Честно говоря, … с НАТО покончено. Германия уступит Путину из-за энергетических опасений. Кроме того, Германия видит, что Соединенные Штаты находятся на грани публичного сожжения книг. Возможно, им будет лучше с Россией в качестве союзника», — пишет servals.

«Широкие санкции и сильные риторические высказывания команды Байдена вновь обескуражат российский народ, который приравнивает выживание к успеху», — уверен beldarcone.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«США использовали палку «экономических санкций» во многих местах. Возможно, настало время всем этим другим странам объединиться и создать свой собственный экономический блок, и не вести дела с США. Я помню, когда парни из ОПЕК перестали продавать нефть США в 1973 году, это не пошло на пользу США. Немцы определенно не обрадуются, если им перекроют газ, а получать его из Северной Африки не так-то просто, марокканцы не хотят, чтобы Алжир использовал их маршрут в Испанию. В скольких местах США собираются играть в эту игру. Я не являюсь поклонником России или США. Для меня обе эти страны разумны тем, что они — большие государства с ядерным оружием, которые держат друг друга в узде. Однако есть большая разница в одном измерении: США продолжают создавать войны повсюду, чтобы поддержать растущий рынок оружия. В этой ситуации я считаю, что если России угрожают слишком сильно, то президент Путин должен предпринять решительные действия, а затем посмотреть, что произойдет. В это же время президент Путин должен наладить отличные связи с Китаем по всем видам экономических вопросов. Посмотрим, как все это будет развиваться», — размышляет NA.

«Просто позвольте Украине вступить в НАТО завтра. Скажите Путину «дело сделано, свершилось». Вот и всё его оправдание для вторжения. И НАТО будет защищать Украину — вряд ли Путин захочет иметь с этим дело», — пишет Mike.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Тяжелые экономические последствия для других стран? Даже для экономик наших европейских союзников? Даже нарушение глобальной экономической системы? Ну и что! Пока американская элита (подавляющему большинству граждан США наплевать на Украину) получает то, что хочет, весь мир может к черту. И для ясности NYT, санкции Вашингтона из-за Украины ударят по среднему классу и России и США. Но, конечно, средний класс США не считается, не так ли?» — спрашивает david gallardo.

«Дети, супруги и родственники всех и каждого российского политика учатся за границей, ходят в ваши рестораны, покупают недвижимость в самых роскошных местах Нью-Йорка, Майами, Лос-Анджелеса, Лондона, тратят деньги в ваших магазинах. Если бы США действительно хотели ударить по г-ну Путину, они бы применили прямые санкции против этих людей», — уверен Alex.

«Теперь позвольте мне добавить свой один цент. Допустим, что США ввели санкции против российских банков, нефти и газа. Россия тогда говорит всему миру: «Я не могу продать нефть и газ». Как вы думаете, как отреагирует рынок нефти. Думаю, негативно. Цена на газ взлетит до небес. Как вы думаете, как скоро цена на газ станет невыносимой. В 2014 году Китай не помогал России, но не забывайте, что это 2022 год. Сейчас все по-другому. Путин, что бы ни писали ваши газеты, воспринимается как российский патриот. Кто сможет выдержать боль от цен на нефть дольше — американцы, европейцы или русские. Позвольте мне предложить одну мысль: это будут не американцы и не европейцы. Все, о чем я вас прошу, это выключить отопление на ночь сегодня вечером и написать ответ завтра утром. Вы должны найти дипломатическое решение», — призывает amrit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«Действия американской стороны в отношении России носят откровенно враждебный характер и противоречат любым нормам международного права. Массированные и неподтвержденные обвинения о том, что Россия хочет оккупации Украины, срочные поставки оружия украинской армии, агрессивная риторика направлены на то, чтобы спровоцировать украинскую армию на военные действия в Донбассе и втянуть Россию в этот вооруженный конфликт. Это даст вооруженным силам НАТО фактическое право оккупировать всю территорию Украины. Последствия могут быть самыми тяжелыми для всех участников конфликта и не только для них», — предупреждает Vladimir Slaviansky.

«Если Путин вторгнется, Украина станет новейшим временным членом НАТО», — предполагает Avoidance.

«Отличная статья, которая показывает упрощенное и наивное мышление администрации Байдена. В своем антипутинском рвении администрация даже не остановилась, чтобы обдумать эти действия. Звучит знакомо? Да, Афганистан. Плохо спланированный и плохо выполненный. Люди хоть понимают, кто является торговым партнером Украины номер один? Правильно, Россия. Так что же произойдет с экономикой Украины, когда российские компании окажутся в затруднительном положении из-за санкций США? Байден ищет конфликта. Даже Украина сказала ему остудить свою риторику и перестать быть таким агрессивным. Большинство американцев меньше всего волнует, кто контролирует восточную Украину. Но нас волнуют все серьезные проблемы дома, которые либо усугубляются, либо игнорируются. Ужасает лицемерие нашей администрации, которая говорит, что «дипломатия превыше всего», но за последние недели уже отправила Украине оружия на 750 миллионов долларов», — подчеркивает JusticeForAll.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил журналистам, что не знает, есть ли у России намерения напасть на Украину.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Он добавил, что НАТО после 2014 года усилило своё присутствие на востоке. Сейчас альянс продолжает следить за ситуацией и, в зависимости от её развития, может принять меры.

По словам генсека НАТО, дипломатический путь — самый лучший в ситуациях конфликта.