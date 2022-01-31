Заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что «некомпетентность» и «слабость» американского лидера Джозефа Байдена создаёт угрозу Третьей мировой войны, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане поделились своим мнением по этому поводу 31 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM США — Россия

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Браво, г-н Трамп! Всё правильно сказано! При таком возрасте и слабом здоровье лидера очень даже возможен трагический результат, который всколыхнет всю нашу планету!» — беспокоится Розита С.

Многие пользователи оказались солидарны с мнение бывшего американского президента относительно деятельности нынешнего лидера Соединённых Штатов.

«Он прав на сто процентов! Ведь, по факту, одно неловкое движение в сторону России, и всё! Здравствуй, Третья мировая война! Ведь Россия ответит сразу и на поражение не только по Европе, но и по США! Байден уже имеет возрастные изменения в поведении, по всей видимости, он просто «макет» президента! Кто-то шевелит национальным лидером, как марионеткой», — подозревает Oksana P.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Некоторые комментаторы отмечают, что во времена правления Трампа отношения с Россией у Америки были куда лучше тех, которые сложились во время президентства Байдена.

«При Трампе были хорошие отношения между Россией и США. Не было существенных политических разногласий и не было никаких военных операций друг против друга, в том числе в Донбассе. А при Байдене эти отношения сведены на нет из-за политической ситуации вокруг Украины и военного присутствия стран НАТО. Эти отношения могут длиться годами до того момента, пока не придёт время смены власти и не будет избран новый президент Америки», — поделился своим мнением Игорь М.

Часть людей убеждена, что Трамп уводит внимание американцев от реальных инициаторов возникновения Третьей мировой войны.

«В чём он прав? Сплошной бред сумасшедшего! Они же одного поля ягоды. В Америке правит Госдеп, американская элита, нефтепромышленники, сланцевики и ВПК. Трамп и Байден — просто куклы на должности президента», — считает Анатолий К.

Pxhere.com Марионетка

Ряд пользователей указывает на то, что существует целый пласт элиты в США и в других странах, который только и мечтает, что в мире произошёл какой-нибудь катаклизм либо же на головы мирных граждан посыпались ядерные снаряды.

«Всей американской элите очень нужен Байден, потому что им очень нужна война! Война развяжет все противоречия и снимет тяжесть разного рода обязательств, включая государственный долг», — указывает Борис М.

Отдельные комментаторы напомнили Трампу о том, что, несмотря на негативную роль Байдена в американских международных отношениях, он сам за время своего президентства не сумел сделать ничего полезного для мира.

«В какой-то степени Трамп прав, но там все президенты бесправны перед Сенатом, Конгрессом, НАТО и так далее по списку… Дональд, видимо, время своего правления забыл. Забыл, как его тюкали и в итоге затюкали. И что он смог сделать позитивного в итоге?! Да ничего! Разве что отсрочил неминуемое. Должности лишился с позором, под аккомпанемент лживых обвинений», — отмечает Валентина О.

Напомним, 30 января экс-президент США Дональд Трамп заявил в ходе выступления перед своими сторонниками на митинге в Техасе о том, что «некомпетентность» и «слабость» американского лидера Джозефа Байдена создаёт угрозу Третьей мировой войны.