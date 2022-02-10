Заявление главы международного комитета Сената США

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волк

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Роберта Менендеса о том, что санкции, которые планируется ввести против России при обострении ситуации вокруг Украины, «могут быть применены авансом», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 31 января в социальной сети «ВКонтакте».

"Это же надо так низко пасть! Ниже плинтуса! Америка, мне стыдно за тебя! Это до какой степени нужно быть обиженным, чтобы творить такие вещи! Очень жалко вас, самоуниженные», — обращается Татьяна С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Соединённые Штаты очень не устраивает тот факт, что Россия всё никак не соберётся напасть на Украину. Раз американцы уже подготовили санкции, то они в любом случае будут применены, пишут граждане.

«Очевидно, что западные эльфики изначально собирались вводить свои санкции в любом случае. А выдуманная российская агрессия была только предлогом. Собственно, чего ещё ожидать от патологических лжецов, соблюдающих договоры только до тех пор, пока они им выгодны?» — отмечает Артём Л.

Senator Bob Menendez Сенатор США Роберт Менендес

Некоторые комментаторы не восприняли всерьёз такие заявления, потому что есть подозрения, что кое-кто пытается набрать политические очки.

«Подобные заявления в Сенате США делают политики-клоуны. Верить им — себе дороже, лучше прислушиваться к тому, что сам Байден думает. Он хотя бы конкретные решения принимает», — пишет Мишка С.

Часть людей полагает, что США с удовольствием ввели бы против России весь спектр возможных санкций уже сейчас, но это просто невозможно сделать, не выстрелив при этом себе в ногу.

«О боги! Уже бы давно отключили нас, если бы хотели или могли. Трёп пустой, не более», — считает Василий П.

«Если вы так поступите, то мы в ответ запретим все пролёты воздушных судов над своей территорией! При этом траты на топливо возрастут на 50−60%! Все газопроводы с объявлением войны с Россией будут остановлены! Учтите, что последствия будут для вас катастрофическими», — предупреждает Илья С.

Ряд пользователей указывает на то, что все последующие санкции против России будут обращены против тех, кто их вводит.

«Всем уже должно быть понятно, что от мирового рынка невозможно отрезать такую огромную и существенную его часть, как Россия. Всем это станет в большую такую копеечку, если не в рубль», — указывает Матвей Ю.

Основные газопроводы из России в Европу

Нашлись и те, кто убежден, что Россия, конечно же, тоже понесёт ущерб от американских санкций, поэтому российским гражданам следует быть готовыми к ответу на этот вызов.

«Раньше как-то жили, и сейчас проживём. Придётся дармоедам взяться за лопаты и кормить свою семью. Многие привыкли, что им кто-то что-то обязан. Но, увы, это не так. Я живу по принципу, что, если я сам о себе не подумаю, никто обо мне не подумает. Живу неплохо, кстати. Небогато, но для жизни есть всё. Да, мне многое не нравится. Но когда были такие времена, чтобы всем и всё нравилось? Никогда. Сегодня одним хорошо, другим не очень. Сменится власть, что-то изменится? Не думаю», — написал Danro B.

Напомним, 30 января глава международного комитета Сената США Роберт Менендес заявил в интервью телеканалу CNN о том, что санкции, которые планируется ввести против России при обострении ситуации вокруг Украины, «могут быть применены авансом».